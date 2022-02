El PSOE no reprobará al alcalde de Pamplona (UPN) y aprobará modificaciones presupuestarias por 27 millones

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Pamplona no va a reprobar esta tarde al alcalde Enrique Maya (Navarra Suma) por sus declaraciones en relación con los supuestos delitos de menores no acompañados y aprobará las modificaciones presupuestarias a cambio del voto de los dos diputados de UPN a la reforma laboral.

Es un "sacrificio muy grande que hacemos para obtener un bien superior y no va más allá del pleno de esta tarde", ha sostenido en rueda de prensa la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín.

Acompañada por el secretario de Organización y portavoz parlamentario, Ramón Alzórriz, ha explicado que esta decisión responde a una petición del partido a cambio del apoyo regionalista a la reforma laboral en el Congreso de los Diputados.

Las "dificultades" del Gobierno de España para alcanzar los votos suficientes para sacar adelante la reforma laboral ha llevado a alcanzar un acuerdo con UPN para que sus dos diputados den el voto favorable, ha explicado Esporrín.

En este contexto al grupo municipal socialista su partido le ha pedido dos cuestiones relacionadas con el pleno de esta tarde, por un lado aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias para las obras que quedaron pendientes por no tener presupuestos aprobados en el 2020 y retirar su propuesta de declaración por la que iban a reprobar al alcalde por sus declaraciones en relación con supuestos delitos de los menores no acompañados.

El grupo socialista, tras reunirse anoche con el comité local de Pamplona ha acordado asumir este compromiso, según Esporrín, quien ha remarcado que es un "gran sacrificio en aras a obtener un bien superior como es el acuerdo de la reforma laboral por considerarlo muy beneficiosos para todos los trabajadores de este país".

"Ni Navarra Suma, ni UPN, ni el alcalde Enrique Maya merecen nuestro apoyo pero sí todos los trabajadores de este país que van a ver mejoradas sus condiciones laborales", ha aseverado, tras lo que ha remarcado que el compromiso de su grupo "no va más allá" de los puntos citados, no es un compromiso de estabilidad con el equipo de gobierno "ni nada que se le parezca".

Ha asegurado que su grupo continuará trabajando "como siempre en libertad", apoyando cuantos asuntos consideren que son buenos para Pamplona.

En relación con la reprobación del alcalde, ha puntualizado que el compromiso es retirar esa declaración y lógicamente no aprobar las declaraciones que han presentado otros grupos.

"El compromiso es no reprobarlo en este momento, eso no quiere decir que hayamos cambiado de pensamiento", ha sostenido Esporrín, quien ha asegurado que siguen "pensando lo mismo", al tiempo que ha apuntado que continuarán trabajando por los menores no acompañados.

Cuestionada por el resto de grupos de la oposición, ha comentado que "tienen la misma libertad de actuar" que ellos, a lo que ha añadido que ellos han actuado "con honestidad y sinceridad en todo momento" y la "prioridad" en este momento es que la reforma laboral saga adelante.

"No se trata de salvar la reprobación de un alcalde sino de beneficiar a la clase trabajadora y desterrar de una vez por todas la precariedad que la reforma del PP y Mariano Rajoy dio a este país", ha sostenido Alzórriz, quien ha calificado de "histórico" el acuerdo de reforma laboral.

Sobre si el acuerdo incluye algún otro compromiso, ha indicado que es fruto de una negociación por parte del Gobierno de España y el presidente de UPN, Javier Esparza, "y serán otros los que tengan que definir si hay algo más en ese acuerdo o no. En estos momentos nosotros estamos en disposición de decir la parte del acuerdo referida al acuerdo de Pamplona", ha apuntado.

En su opinión esto no tiene porqué afectar a las relaciones con el resto de partidos en la Comunidad Foral.

Alzórriz, quien no ha mostrado "ninguna duda de que el acuerdo se va a cumplir y los diputados de UPN van a respetar lo acordad", ha opinado que esto no tiene por qué tener consecuencias a nivel autonómico.