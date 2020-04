Primeras reacciones a la suspensión de San Fermín 2020

Primeras reacciones tras conocerse la noticia de que se suspenden los Sanfermines en julio de 2020 por el coronavirus.

Enrique Maya, Alcalde de Pamplona, ha comentado en Facebook su tristeza y reconoce que "no cabía otra decisión ante la situación de alarma sanitaria derivada del coronavirus".

El texto dice así: "Una buena amiga me lo acaba de decir: Pamplona está triste por la suspensión de los Sanfermines. Todos lo estamos, desde el sentimiento y desde la preocupación por los efectos económicos que esto va a tener. Pero no cabía otra decisión ante la situación de alarma sanitaria derivada del coronavirus.

De casualidad, he mirado el calendario municipal. Las fiestas no van a ser del 6 al 14, no. ¡¡¡Pero el 7 siempre será San Fermin!!!"

Javier Leoz, Párroco de San Lorenzo y de la Capilla de San Fermín en Pamplona:

"No habrá fiestas de San Fermín pero, su devoción, corre por las venas, calles, plazas y entraña de miles de personas en Navarra y fuera de sus muros. Es una auténtica procesión. Viva San Fermín!"

Desde una de las peñas de San Fermín, Los del Bronce, han puesto una imagen con una celebración de San Fermín y con una barra en la que se empiezan a cargar los Sanfermines 2021 con el hastag #FestaSF2021 #Yafaltamenos