¿Por qué PSN, Geroa, Bildu y Podemos votan que se pueda indultar a condenados por corrupción?

El parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, Jorge Esparza, ha intervenido en la Comisión de Políticas Migratorias y Justicia en el Parlamento de Navarra en la que se ha debatido una moción de Navarra Suma por la que se pide al Gobierno de España que inicie con urgencia los trabajos necesarios para presentar un proyecto de ley de reforma de la ley del indulto. Todos los grupos (PSOE, Podemos, Geroa Bai-PNV y Bildu) se han rechazado la propuesta y sólo Navarra Suma la ha apoyado.

Jorge Esparza: " Está usted de acuerdo con que se indulte a malversadores, sólo porque son de su cuerda, ni más ni menos. A ustedes la corrupción les duele menos si es de los suyos".

Hay quien está dispuesto a hacer lo contrario de lo que hasta ahora ha defendido con tal de aguantar un ratito más en la Moncloa.



La propuesta indica que incorpore tres cuestiones: que se prohíban los indultos a determinados delitos (corrupción, violencia de género y sedición, entre otros), que se obligue a razonar la utilidad del indulto y que sea necesario el visto bueno del tribunal sentenciador. Jorge Esparza ve "curioso" que este planteamiento "es el mismo que se hizo en 2016, ante un gobierno del PP, el que es actualmente ministro de Justicia del PSOE. Sin embargo ahora, una vez en el Gobierno, ya no está el PSOE de acuerdo".

La opinión acerca del indulto del Partido Socialista y de Podemos depende de si están en el Gobierno o no

El parlamentario de Navarra Suma y UPN indica que están "todos en contra de la actual normativa del indulto, todos creemos que hay que reformarla, pero todos votamos que no a esta propuesta de Navarra Suma". Además añade que le "fascina la capacidad que tienen ustedes para defender una cosa y la contraria". Esparza recuerda que "es curioso el frenesí que demostró el PSOE para intentar cambiar esta normal, hasta 5 iniciativas legislativas en el Congreso en las legislaturas X y XI, contrasta con que no se haya presentado ninguna iniciativa planteada desde que Pedro Sánchez es presidente. Permítanme que dude de la honestidad de cambiar esta ley. Da la sensación de que sólo les interesa cambiarla, limitar los supuestos de indulto, cuando no gobiernan ustedes".

"Esa es la factura que vamos a pagar todos los españoles para que algunos disfruten de un ratito más en la Moncloa" afirma el parlamentario.

El político se pregunta: "¿Por qué el PSOE está de acuerdo en incorporar tipos de delitos concretos a los que no permitir el indulto en el año 2016, cuando no gobernaba, y no está de acuerdo en hacerlo cuando gobierna?". E incluye a Podemos en la respuesta: "Y lo mismo para Podemos. Ustedes han hecho un alegato en contra de la corrupción que suscribo de arriba abajo, pero al mismo tiempo su partido y usted están defendiendo que se conceda el indulto a personas condenadas por malversación. Y en esta moción se propone que queden fuera de la posible gracia del indulto los condenados por corrupción, pero usted no lo apoya. Está usted de acuerdo con que se indulte a malversadores, sólo porque son de su cuerda, ni más ni menos. A ustedes la corrupción les duele menos si es de los suyos".

LA FACTURA A PAGAR POR LOS PRESUPUESTOS

Esparza concluye pidiendo que "sean sinceros ustedes, esto forma parte de la factura. Cuando uno va a un bar o a un restaurante, bueno ahora en Navarra ni eso está permitido, al final le pasaban una factura con los conceptos por los que tenía que pagar. Y estamos hablando de eso, de que el Gobierno de Sánchez e Iglesias tienen que sacar adelante unos Presupuestos y se ponen a ello: ¿Qué nos pide JuntxCat? La rebaja del delito de sedición, sin problema, lo hacemos. ¿Qué nos pide ERC? El indulto, sin problema, lo hacemos. ¿Qué nos pide EH Bildu? Acercar a los presos, sin problema, lo hacemos. Y esa es la factura que vamos a pagar todos los españoles para que algunos disfruten de un ratito más en la Moncloa".