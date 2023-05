Policías forales vuelven a manifestarse

De nuevo, el movimiento asindical de Policía Foral se ha vuelto a concentrar hoy frente a la sede del Gobierno de Navarra. Allí han exigido la aprobación del reglamento del cuerpo en la última sesión de Gobierno antes de que el Ejecutivo entre en funciones tras las elecciones. De nuevo han advertido de que "sin reglamento, no hay San Fermín".

Más de un centenar de miembros de la Policía Foral se han concentrado junto al Monumento a los Fueros, en Pamplona, tras una pancarta en la que se podía leer 'El Gobierno de Navarra incumple la ley de Policías. Remírez, ponte a trabajar ya".

En declaraciones a los medios de comunicación, una representante del movimiento asindical ha indicado que "la legislatura se ha acabado" y que hoy el Gobierno "tiene la última sesión, una más de las que han tenido a lo largo de estos cuatro años, una más en la que no se ha aprobado nuestro reglamento".

Ha señalado que en estos cuatro años "sólo hemos tenido buenas palabras, promesas y mentiras" y le han preguntado a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, si "está usted ahí" y si "es consciente del ninguneo al que somete el señor Remírez -consejero de Presidencia, Igual, Función Pública e Interior- a la Policía Foral".

Han trasladado a la presidenta que "también es responsable de este atropello" y le han reprochado que "vive tranquila tras la incompetencia y dejadez de su departamento de Interior". Le han pedido así que "dé un paso al frente, dé un golpe encima de la mesa y apruebe el Reglamento".

Según ha comentado la representante de este colectivo, "la ley 23 del 2018 les obliga", por lo que le ha pedido que "deje de mirar para otro lado y lo haga ya". "Nosotros no tenemos reglamento y ustedes no tienen vergüenza", ha criticado, para reclamar a la jefa del Ejecutivo que "demuestre que sí le importa la Policía Foral, que somos la policía integral y de referencia".





Manifiesto leído en la concentración:

“¿Y ahora qué?



La legislatura se ha acabado, hoy tienen Vds la última sesión de Gobierno, una más de las que han tenido a lo largo de estos 4 años. Una más en la que no se ha aprobado nuestro Reglamento.



4 años en los que Sólo hemos tenido buenas palabras, promesas y mentiras.



Sra Presidenta, ¿está vd ahí? ¿Es vd consciente del ninguneo al que somete el Sr Remírez a la policía foral?

Vd también es responsable de este atropello.



Que tranquila vive vd tras la incompetencia y dejadez de su departamento de Interior.



De un paso al frente, de un golpe encima de la mesa y apruebe el Reglamento, la ley

23/2018 les obliga.

¡Deje de mirar para otro lado y hágalo ya!



Nosotros no tenemos reglamento y Vds no tienen vergüenza.



Demuestre que a vd sí le importa la policía foral, demuestre que somos la policía integral y de referencia.



Se lo dijimos la pasada semana y se lo repetimos hoy: Sin Reglamento NO hay San Fermín.



¡Reglamento ya!”

