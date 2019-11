La Policía Nacional evita el suicidio de un maltratador en Tudela

Agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Tudela , adscritos a la unidad de radio patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana , han salvado la vida de un varón cuando intentaba suicidarse tras atarse una cuerda al cuello y lanzarse al vacío desde el balcón la vivienda de su ex pareja , tras acceder al domicilio de su ex compañera sentimental sin autorización.

Los hechos se iniciaron las 17 horas de la tarde de ayer cuando una mujer se persono en la Comisaría Local de Policía Nacional en Tudela, para informar que tenía miedo de que su ex pareja pudiera hacerle daño, ya que en la mañana del día de la fecha había recibido una llamada de él, insultándola y amenazándola de muerte desde el teléfono fijo de la vivienda de la denunciante, por lo que la mujer pensaba que su ex pareja se encontraba en el interior de su domicilio, al que habría accedido sin su autorización, al no disponer su ex compañero sentimental, de llaves del inmueble.

La mujer , ya había presentado denuncia contra su ex pareja en dos ocasiones, no conviviendo juntos en la actualidad.

Por todo ello desde Policía Nacional se dispuso, que una dotación uniformada de radio patrullas acompañara a la denunciante a su domicilio , a fin de comprobar si la persona causante de las amenazas , se encontraba en el domicilio de la denunciante.

Cuando se aproximaban al domicilio , observaron cómo había un hombre en el interior de la casa y una cuerda atada al balcón del domicilio. El hombre , que resultó ser la ex pareja de la mujer , al percatarse de la presencia policial empezó a proferir gritos contra los agentes y tras atarse al cuello la cuerda que tenia sujeta al balcón , se precipitó al vacío.

Los policías nacionales, ayudados por un vecino del inmueble, inmediatamente procedieron a prestar auxilio al presunto suicida, tras eliminar riesgo de asfixia y liberar las vías respiratorias ,comprobaron que todavía se encontraba consciente, por lo que dieron cuenta inmediatamente a los servicios sanitarios para su asistencia, siendo trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela , donde quedo ingresado.

La rápida intervención policial evitó tanto la autolisis del presunto agresor como posibles consecuencias lesivas para la denunciante.