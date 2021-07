La Policía Municipal ha disuelto este fin de semana varios botellones en Pamplona

Varios botellones han sido disueltos este fin de semana en Pamplona por la Policía Municipal en un fin de semana que han calificado como "intenso".

Cabe recordar que este fin de semana hubiera sido de Sanfermines, fiestas que han sido suspendidas por la pandemia de Covid-19. La Policía Municipal ha desplegado un operativo preventivo para evitar botellones y aglomeraciones de personas en las inmediaciones del Archivo de Navarra, calles Aldapa y Dos de Mayo y zona amurallada, para lo que ha habido presencia policial permanente en el lugar durante todas las noches.

La Policía Municipal ha explicado que el resultado es que "se ha conseguido el objetivo propuesto, se ha evitado la aglomeración de personas que generaban ruidos y molestias al vecindario, evitando también posibles focos de contagio sanitario" en estas zonas.

No obstante, la noche del sábado resultó más complicada y con una mayor afluencia de personas por toda la ciudad, especialmente en el Casco Antiguo. Las patrullas policiales tuvieron que despejar varias calles por aglomeración de personas (Calderería, Jarauta, San Gregorio y Ciudadela).

Además, tres establecimientos de hostelería fueron denunciados en los barrios de San Juan e Iturrama por diversos incumplimientos, mayormente por no respetar el horario de cierre.

También fue necesario intervenir por botellones en la zona de Compañía, Rincón de la Aduana, plaza Santa Ana, en los barrios de Milagrora y Txantrea y en la zona de Yamaguchi.

En la madrugada de ayer fue disuelto otro botellón en las inmediaciones del Caballo Blanco. "Cuando los asistentes abandonaron la zona el espectáculo era desolador: Cantidad de basura por todos lados, con vasos, latas y botellas tirados por el suelo", ha señalado la Policía Municipal.

Una ciudad no es más limpia por tener muchas personas limpiándola, es más limpia porque las que viven en ella no la ensucian.

Lo encontrado esta mañana en calle Redín, no tiene calificativo#AsiNo#AsiMal

Cuida tu #Ciudad

Cuida #Pamplonapic.twitter.com/serpI7HuGJ