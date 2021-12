El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona rechaza los presupuestos para 2022

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado, con los únicos votos a favor del grupo de Gobierno, NA+ (13 concejales frente a los 14 que suman EH Bildu, PSN y Geroa Bai) la propuesta de Presupuestos municipales para 2022, con lo que la ciudad deberá funcionar el próximo año con las cuentas prorrogadas.



La propuesta de Presupuestos ascendía hasta los 253 millones, con un incremento del 7,3 % con respecto al presupuesto aprobado por el Pleno municipal para el año 2021, que con el apoyo de PSN sumó 235,9 millones, y que será el que finalmente rija en Pamplona al prorrogarse.



En defensa de los nuevos presupuestos, la concejala de Servicios Generales, María Echavarri (NA+) ha lamentado la "obra de ciencia ficción" y "teatro" que a su entender ha escenificado la oposición antes de rechazar las cuentas, ha dicho sin aludir expresamente al rechazo que todos los grupos de la oposición ya anunciaron hace días ante la posibilidad de que el alcalde, Enrique Maya, aprovechara la dimisión obligada por una sentencia judicial del edil de EH Bildu Joxe Abaurrea, de difícil sustitución inmediata.



Lo ha lamentado el alcalde, quien ha defendido que frente a unos presupuestos "ilusionantes en un momento preocupante", los que proponía su equipo, el resto de grupos han ofrecido "la nada", porque "no han presentado ni una sola enmienda".



Maya también ha defendido su propia actuación y ha rechazado las críticas que ha recibido del resto, especialmente las de EH Bildu, al que ha advertido: "Para pucherazo, el suyo con el señor Abaurrea, una persona condenada judicialmente, al que han 'colado' como concejal" de nuevo, ya que tras su dimisión sigue en el consistorio como asesor del grupo abertzale.



También su compañera María Echávarri ha sido sarcástica al exponer como "hecho objetivo" que "la lista de EH Bildu en Pamplona solo se mueve por sentencias judiciales", dado que es el segundo edil dimitido en la formación en esta legislatura, al tiempo que ha defendido la actuación de NA+, que ha tramitado estos presupuestos "como siempre y en los plazos establecidos para ello", pero ha considerado "lamentable" que la oposición "ha atendido a los intereses partidistas antes que a los de la ciudadanía".



En cualquier caso, ha defendido su rechazada propuesta como un presupuesto "eficiente, equilibrado, eminentemente social", dado que los 253 millones de euros de gasto previsto se corresponden con 205 millones de los llamados gastos de funcionamiento y 41 millones de euros de inversiones.



Para equilibrar las cuentas, el Ayuntamiento preveía algo más de 211,5 millones de euros de ingresos corrientes a través de impuestos, tasas, precios públicos y transferencias corrientes y otros 41,2 de financiación para las inversiones mediante venta de terrenos o transferencias de capital, entre otros medios.



En cuanto al rechazo de los grupos, ha lamentado el cambio del PSN, que el pasado año pactó y apoyó una propuesta con enmiendas que ha defendido haber cumplido en su mayor parte, y ha extendido su instancia a toda la oposición: "Deberán explicar a la ciudadanía por qué han decidido reducir los presupuestos de Pamplona en el año que más lo necesita".



En el turno de los grupos, Joseba Asiron (EH Bildu) ha rechazado el "bodrio repetitivo, irreal y malintencionado" de la propuesta, un deseo de Maya en que "los intereses de esta ciudad se conviertan en un mero punto de confrontamiento político con el Gobierno de Navarra", y ha considerado que, una vez rechazados, "lo mejor que puede pasarle a esta ciudad es que la mayoría progresista de este ayuntamiento tome las riendas prespupuestarias y enderece la deriva caótica de esta lamentable alcaldía".



Por el PSN, Maite Esporrín ha anunciado su voto en contra de unos presupuestos "continuistas porque no aportan nada nuevo, e irreales porque se basan en ingresos ficticios" y suponen endeudar a la ciudad, al tiempo que ha afeado que NA+ "incumplió" el pacto del pasado año, con proyectos "muy importantes" para los socialistas como el del Paseo de Sarasate y el de los Caídos.



También Javier Leoz (Geroa Bai) ha rechazado el "gran engaño a la ciudadanía pamplonesa" de estos presupuestos de NA+, "irrealizables porque se presupuestan unos ingresos que todos sabemos que no se van a producir, por lo que incurren en déficit y habrá parte que no se puedan ejecutar", ha dicho para asegurare que el proponente "en realidad lo sabe y solo está intentando usar estos presupuestos en su ataque al Gobierno de Navarra, y no ha intentado ni negociarlos" con el resto de grupos.