La plataforma Salvemos El Perdón 4.0 explica su malestar con los macroproyectos fotovoltaicos en la zona

El miembro de la plataforma Salvemos el Perdón 4.0 Julen Rekondo, que es químico, asesor medioambiental y Premio Nacional de Medio Ambiente, explicó en los micrófonos de Cope en qué consiste esta plataforma y los objetivos que busca ante la posible instalaciones de macro parques de energía fotovoltaica en el Perdón.

Esta plataforma, que denuncia que no ha habido información por parte del Gobierno de Navarra, intenta evitar la instalación de estos macro parques aludiendo a perjuicios económicos, paisajísticos, de medio ambiente y hasta históricos. “Significa acabar con la agricultura de secano, pero también un problema paisajísitco importante, medioambiental y además estas tierras son del Camino de Santiago, está la iglesia de Eunate, que es románica del siglo XII...”, comentó Julen Rekondo.

Según Julen Rekondo, hay otras soluciones antes de llegar a plantear estos macro planes, como el control del consumo, el autoabastecimiento o el aprovechar zonas industriales o urbanizadas previamente para no dañar paisaje ni economía: “Pensamos que habría que empezar instalando placas solares en las zonas residenciales y polígonos industriales y luego ir viendo si es necesario hacer parques solares donde no haya cultivos o zonas degradadas, pero no precisamente de alta y mediana productividad”.

Esta plataforma, que ha denunciado ya aguna práctica irregular en las primeras tareas de prospección, así como la falta de información por parte del ejecutivo, intentará llegar hasta el final para que El Perdón no pierda su riqueza paisajísitica y medioambiental, como la riqueza económica que da a la zona, tanto en la producción de cereal como en la turísitca, al ser uno de los principales pasos del Camino de Santiago por la Comunidad Foral. Eso sí, el propio Julen Rekondo reconoció a estos micrófonos de Cope que no será una empresa sencilla.