Personas con discapacidad auditiva reclaman que se permita el uso de mascarillas higiénicas semitransparentes

La Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Auditiva de Navarra, Eunate, ha reclamado este viernes en el Parlamento foral que se autorice el uso de mascarillas higiénicas semitransparantes, lo quefacilitaría la comunicación a las personas sordas.

La representante de Eunate, Mari Luz Sanz, ha explicado en la Cámara foral, en una sesión de trabajo solicitada por todos los grupos parlamentarios, que "el uso de las mascarillas es una nueva barrera que se ha sumado a las que ya tienen normalmente las personas con discapacidad auditiva, pero no es la única, porque también están las pantallas o las mamparas, lo que está haciendo que su comunicación sea muy complicada".

El @consumogob ha comunicado a FIAPAS la aprobación de la Orden por la que se regula la comercialización de las mascarillas higiénicas, entre las que se incluyen las transparentes. Se espera su inmediata publicación en el BOE.

FIAPAS (@FIAPAS) February 11, 2021

Sanz ha afirmado que "estamos viendo una criminalización de las mascarillas higiénicas semitransparentes en Navarra y en todo el Estado". "Se les están exigiendo unas características diferentes que las que les exigen a las mascarillas que utiliza el resto de la ciudadanía, es discriminatorio y no tiene ninguna justificación epidemiológica ni de ningún tipo", ha criticado.

La representante de Eunate ha advertido de los efectos de esta situación en el ámbito educativo. "Los niños sordos llevan siete meses en clase sin poder ver a sus profesores la cara, sin poder seguir las explicaciones. Algunos profesores se lo han saltado y están con mascarillas sempitransparentes, pero otros las están prohibiendo en los colegios y luego llaman a la familia para decir que la niña está volviendo para atrás", ha dicho.

Mariluz Sanz ha afirmado que es "incomprensible" que se permita el uso de las mascarillas higiénicas, pero no de las higiénicas semitransparentes. "O se prohíben para toda la población o no se veta para nadie", ha dicho, señalando que el servicio de Riesgos Laborales y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra informó negativamente el uso de las semitransparentes en las aulas.

Sanz ha señalado que, según el Ministerio de Sanidad, hay tres tipos de mascarillas, las higiénicas, las quirúrgicas y los EPI. "¿Por qué se ponen tantas pegas a las mascarillas higiénicas semitransparentes reutilizables? Hay muchos modelos en España, muchos fabricantes que las están realizando y se está generalizando muchísimo. Estas mascarillas higiénicas son una barrera para proteger del contagio siempre que se haga junto al resto de medidas como el distanciamiento social, la higiene de manos y demás recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la OMS", ha asegurado.

La representante de la asociación Eunate ha indicado que "las mascarillas higiénicas no son productos sanitarios y no se homologan, se certifican, y además no es obligatorio certificarlas". "El Ministerio dice que este tipo de mascarillas, aunque no estén certificadas, no quiere decir que no protejan, sino que no sabemos cuánto protegen", ha asegurado.

Mariluz Sanz ha criticado que "el vicepresidente del Gobierno -Javier Remírez- desaconseje su uso desde esta tribuna sin ninguna prueba ni razón científica demostrable". "Más que desafortunado nos pareció irresponsable, porque lo único que consiguió fue crear una alarma sobre su uso y que cada persona entienda lo que le parece", ha dicho.

La portavoz de Navarra Suma, Marta Álvarez, ha afirmado que está "indignada" porque no se permita el uso de estas mascarillas. "Hay niños que no se están enterando de nada en clase porque el Instituto de Salud Pública no está haciendo su tarea. En este mismo pleno llevamos mascarillas quirúrgicas, higiénicas y FFP2, y el Instituto de Salud Pública no quiere recomendar esta mascarilla para los profesores en educación", ha criticado.

La portavoz del PSN, Patricia Fanlo, ha señalado que el Covid-19 ha supuesto "más dificultades y menoscabo en la calidad de vida de las personas que sufren una discapacidad en general" y ha reconocido el problema que genera en las aulas para los niños sordos. "Estamos de acuerdo en las reivindicaciones que estáis poniendo encima de la mesa", ha dicho a Eunate, para esperar que una nueva orden del Ministerio permita una homologación de las mascarillas que reclama Eunate.

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa, ha reconocido las dificultades adicionales que suponen las mascarillas para las personas sordas. "Hay una confusión tremenda en la normativa, de lo que sirve y no sirve. Indudablemnte, hay que ponerlo en orden y actualizarlo rapidísimamente", ha señalado, para pedir también al Instituto de Salud Pública que "no pida los máximos para unos colectivos muy concretos".

El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha compartido "el asombro y la indignación" de la asociación Eunate y ha lamentado que "después de un año esto esté exactamente igual". Ha lamentado que "el Estado español no haya sabido hacer algo que solucione esto y que la única solución sea que desde las comunidades se cierre los ojos ante una necesidad". "Desde el Gobierno de Navarra se podían haber hecho más cosas", ha considerado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "son ya muchos meses" sin dar solución a esta situación y ha indicado que la obligación del uso de mascarillas "nos pone frente al espejo en muchos ámbitos". "Hay muchas personas con problemas de audición y deberíamos de impulsar que las mascarillas cada vez más favorecieran esa accesibilidad", ha señalado.