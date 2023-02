Pérez-Nievas encabezará la lista de Ciudadanos al Parlamento de Navarra con "un programa para gobernar"

Carlos Pérez-Nievas encabezará la lista de Ciudadanas en las próximas elecciones al Parlamento de Navarra, una opción que ha definido como del "espacio liberal de centro", que considera que "no está representada en el espectro político amplio que hay en Navarra" y en mayo "va a tener una lista y una opción para gobernar". Carlos Pérez-Nievas ha sido el único aspirante que se ha presentado en el proceso interno abierto por Ciudadanos en Navarra y ha sido proclamado candidato.

Pérez-Nievas ha dicho que Cs es "una opción que la presentamos en el absoluto convencimiento de que las propuestas de Gobierno que tenemos para Navarra son distintas y necesarias en este espacio político".

Pérez-Nievas ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que "hemos trasladado por activa y por pasiva la necesidad de la unión para contrarrestar un Gobierno que se avecina claro, es evidente que el Partido Socialistas está marcando claramente con quién va a pactar". "Toda esta legislatura no ha sido sino un ejercicio de blanqueamiento, de trasladar a la sociedad que ya con Bildu se puede gobernar de manera clara. Eso va a plantear un escenario político complicado y difícil que nosotros tenemos la obligación de contrarrestar y lo que no vamos a hacer es estar condicionados toda la legislatura por esta decisión", ha dicho.

Carlos Pérez-Nievas ha asegurado que "la ruptura de lo que era Navarra Suma hace un escenario más amplio, más difícil, más complicado". "Estamos lanzando mensajes de que esta Comunidad necesita ponerse manos a la obra, necesita claramente señalar los grandes errores que se están cometiendo, y lo que no podemos hacer es dejar toda la posibilidad de cambio a una decisión de tercero", ha señalado

En ese sentido, ha sostenido que "tenemos que lanzar propuestas que sean recibidas por la sociedad navarra, que sean mayoritariamente recibidas en un espectro político que no quiera pactar con nadie que quiera romper la convivencia de esta comunidad foral". "No queremos pactar con nadie que no quiera ayudar a todos aquellos emprendedores y empresarios que están trabajando para creer más empleo y mejorar las condiciones de esta sociedad. No queremos pactar con nadie que esté haciendo demagogia con asuntos trascendentes. Queremos pactar con aquellos que quieren darse cuenta de que esta sociedad se está quedando atrás, por mucho que parezca una barbaridad decir esto de Navarra. Navarra se está quedando atrás, no está caminando al ritmo que debe caminar para mantener los niveles de bienestar que tenemos y eso requiere de un esfuerzo conjunto. Ciudadanos va a hacer esa oferta, lo que hace clarísimamente es plantear una oferta para gobernar", ha dicho.

Además, Pérez-Nievas ha señalado que "a priori nosotros no vamos a condicionar ningún acuerdo, si tenemos representación en Navarra, con absolutamente ningún partido desde el inicio, será siempre después de que presentemos nuestras propuestas y después de ver el resultado electoral".

El candidato de Cs ha insistido en que "vamos a presentar un programa para gobernar esta comunidad, no venimos aquí para cumplir el expediente ni para rellenar un espacio, venimos con el puro convencimiento de que vamos a presentar un programa de Gobierno que es el que necesita Navarra para cambiar". "A partir de ahí, el resultado que esperamos nosotros es que la sociedad se dé cuenta de que hay otros enfrascados en sus guerras personales y particulares, que están haciendo de esta precampaña electoral una cuestión de personas y de nombres, robándose candidatos, acusándose unos a otros de transfuguismo, eso es absolutamente nefasto", ha asegurado.

Además, Pérez-Nievas ha señalado que "en ese escenario hay partidos que tradicionalmente han colaborado en el desarrollo de esta comunidad, el PSN, que ha renunciado a trabajar por eso, solamente por mantenerse en el poder". "El PSN tiene un único objetivo, mantener el sillón del Gobierno de Navarra, pero no tiene proyecto ni programa, y por lo tanto ante esa tesitura de unos que se tiran los trastos a la cabeza y otro que está exclusivamente pensando en quedarse sentados en su sillón, hay una oferta de centro que es la nuestra, Ciudadanos, y queremos trasladar a la sociedad que piense que nosotros hacemos lo que Navarra necesita. Esperamos que lo entiendan así, que tengamos toda la representación que nos quieran dar, y a partir de ahí condicionar el Gobierno de esta comunidad", ha dicho.