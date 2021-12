Pedro Sánchez visita la localidad de Buñuel, donde los vecinos le piden soluciones

El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha adelantado, en el transcurso de la visita que ha realizado a Buñuel para interesarse por los daños causados por el desbordamiento del río Ebro, que el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes aprobará la declaración de Zona afectada gravemente por emergencias de protección civil para los municipios navarros afectados por las inundaciones causadas por el reciente temporal de lluvias.

El Presidente Sánchez ha visitado Buñuel para conocer el alcance de los daños causados por el desbordamiento del río Ebro en la localidad y ha sido informado de la situación de los restantes lugares afectados por las inundaciones en Navarra. Pedro Sánchez ha estado acompañado por la Presidenta de Navarra, María Chivite, y ambos han recibido información de las autoridades locales.

El Presidente Pedro Sánchez procedía de Pradilla de Ebro (Zaragoza), también afectada por la crecida del río, y ha sido recibido en la Casa Consistorial de Buñuel por la Presidenta María Chivite, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Buñuel, Israel Jacoste; el concejal del área de Agricultura Carlos Huguet y otros integrantes del consistorio.

Tras ser informado de las afecciones causadas por las inundaciones y de las acciones que se desarrollan para recuperar la normalidad en Buñuel y el resto de localidades que han sufrido las consecuencias del temporal de lluvia, el Presidente y sus acompañantes han visitado diversos puntos para comprobar los daños causados por el desbordamiento del río Ebro, que también han observado desde un domicilio de la calle Ramírez Figueras.

Pedro Sánchez ha accedido a la petición de tres vecinos para que accediese a sus casas y comprobara los daños causados en el interior por la crecida del Ebro, y ha escuchado los comentarios de varias personas que se le han acercado durante el recorrido. La comitiva se ha dirigido finalmente, a pie, hasta la salida de la localidad para conocer el impacto de las inundaciones sobre la zona de cultivos a causa de la rotura de la mota, que también afectó a un grupo de viviendas de las que tuvieron que ser desalojadas 65 personas.

Los vecinos de Buñuel han aprovechado para pedir al presidente del Ejecutivo la limpieza del río y tratar así de evitar nuevas inundaciones. Otra vecina le ha pedido apoyo para la agricultura, incidiendo en la complicada situación por la que está atravesando el sector.

Una vecina, en la entrada de su casa, le ha pedido que "por favor hagan algo". "No podemos más, cada vez somos más mayores y estas casas nos van a quitar la vida. No puede ser, de verdad. A ver si hacen algo", le ha dicho al presidente.

En otra vivienda, un hombre se ha quejado de que "cíclicamente, cada tres años, lo tenemos que sacar y no nos entra". "Ayudas bien, soluciones, sí, y si no habrá que hacer Fuenteovejuna, todos al río y los señores de Zaragoza que lo manejan que nos lleven a donde nos tengan que llevar porque no puede ser esto. Nos estamos dejando la vida. Siete veces en diez años. El tema es serio", ha afirmado.

Durante su visita a la localidad, Pedro Sánchez también se ha tomado un café en un bar, acompañado por el teniente de alcalde de Buñuel, Israel Jacoste, y los dueños del local.

Tras aproximadamente una hora de visita, el presidente del Gobierno ha abandonado la localidad de camino a La Rioja, donde también tenía previsto visitar los efectos de las riadas.

Levantada la alerta

La directora general de Interior, Amparo López Antelo, ha desactivado esta mañana la alerta del Plan Especial de Emergencia por Inundaciones de la Comunidad Foral de Navarra, dando paso a la Fase de Recuperación que se mantendrá hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la normalidad en las zonas afectadas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a la situación de las carreteras, en la red principal continúa cerrada al tráfico por inundación la carretera N-113 (Pamplona-Madrid), en el pk. 75, en Castejón. En la secundaria son una docena los tramos cortados o con paso alternativo a causa de las nevadas, desprendimientos e inundaciones, por lo que se aconseja consultar el estado de la red viaria antes de iniciar un desplazamiento en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el teléfono de información 848 423 500.

La mejoría en la situación de las carreteras ha posibilitado la regularización casi total del transporte escolar, de modo que el alumnado que no pudo acceder a sus centros, sobre todo en la Ribera y más concretamente los residentes en Cabanillas y Fustiñana, sí han podido acudir a clase, en algunos casos siguiendo rutas alternativas a las habituales.

Se mantiene cerrado el Colegio Alfonso X El Sabio de San Adrián. Por otra parte, ha tenido que suspender clases el IES Ribera del Arga, de Peralta, en parte de las enseñanzas de FP que imparte en las instalaciones de FP Agraria ya que están seriamente afectadas.

El centro de salud de San Adrián reabrirá a principios de la semana que viene

Por su parte, el Departamento de Salud prevé recuperar toda la asistencia ordinaria en el centro de salud de San Adrián para principios de la semana que viene. Mientras tanto, la atención indemorable para las personas de esta zona básica se mantiene en los consultorios de Andosilla, Azagra y Cárcar.

En la jornada de hoy, martes 14 de diciembre, debido a un descenso notable del nivel del agua, tras la inundación provocada por los ríos Ega y Ebro a su paso por la localidad de San Adrián, se ha procedido a recuperar, en la medida de lo posible, todo el material sanitario y técnico para poder recuperar el servicio en esta zona básica del Área de Salud de Estella-Lizarra. Según las previsiones técnicas y una vez realizada la valoración de los daños ocasionados en la estructura del centro de salud de San Adrián, los responsables de este Área de Salud estiman que podría recuperarse la atención habitual en el mismo centro para los primeros días de la semana que viene.

Por el momento, los recursos asistenciales de la zona básica de San Adrián se mantienen tras la reorganización llevada a cabo por el Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea este pasado domingo. El personal sanitario correspondiente al centro afectado sigue esta semana redistribuido en los consultorios de Azagra, Andosilla y Carcar para seguir prestando desde allí la asistencia indemorable -tanto en consultorio como a domicilio- a todos los ciudadanos y ciudadanos adscritas al centro de salud de San Adrián.

Concretamente, un médico con su enfermera y el equipo de pediatría permanecerán en Azagra, uno más en Andosilla y otro más en Carcar. Los médicos y enfermeras serán los habituales del centro de San Adrian. Las administrativas seguirán ubicadas en los puntos de vacunación y con teletrabajo para facilitar la asistencia.

La atención continuada, desde las 15 horas hasta las 8 horas del día siguiente, se sigue realizando en el punto de atención continuada (PAC) de Andosilla, reforzado con médico y enfermera del PAC de San Adrián. Además del propio número de teléfono de este centro (948 672 004; y de cita previa 948 672 131), se mantienen para información adicional los teléfonos del consultorio de Andosilla (948 674 853) y del consultorio de Azagra (948 692 489).

Cabe recordar que esta reorganización de la zona básica de salud de San Adrián no afecta al plan de vacunación ya que la Casa de la Juventud, lugar utilizado para la inoculación de dosis, permanece operativo.