Paula Suárez tras el debut en Europa reconoce que no "esperaba jugar tanto" y que está "muy contenta"

La joven navarra del Perfumerías Avenida, Paula Suárez, debuta en edad juvenil en competición europea. En COPE Navarra, de la mano de Alberto Sanz, charlan con la protagonista y con Luis, su padre, para entender el recorrido de la deportista, la actualidad y los próximos pasos a dar.

Paula Suárez disputó 13 minutos en el último partido de la fase en el que la navarra jugó 13 minutos.

En la entrevista se habla del debut, de sus inicios con un balón de baloncesto, la influiencia de la pandemia, el presente, los estudios y la decisión de cómo seguir formándose y jugando a baloncesto.

Así explican en la web del equipo Perfumerías Avenida la convocatoria y el debut de Paula:

Se presentaban las charras al partido con más "tocadas" que sanas, con descanso necesario para Silvia y Karlie, las más tocadas de tocas y con la júnior Paula Suárez entrando en convocatoria. No sólo eso, apenas habían pasado cinco minutos de juego y la canterana de Avenida ya disputaba sus primeros minutos nada menos que en Euroliga, otro día que no olvidará. Antes de eso, Avenida ya había puesto tierra de por medio desde el inicio, compartiendo francamente bien el balón y anotando sumamente fácil. Tan fácil, tan fácil que las charras endosaron nada menos que 30 puntos en un primer parcial que ya marcaba el camino, 30-17.

TRIUNFO E INVICTAS EN EUROPA

Perfumerías Avenida termina la fase de la competición europea sin perder:

Los buenos comensales no dejan ni las migas en el plato en señal de respeto y Perfumerías Avenida es un gran comensal que siempre tiene hambre. Y eso que el partido de hoy no era nada apetecible, lo único que se podía, a priori, ganar era un disgusto ante el estado físico del equipo pero el orgullo de este equipo va más allá de especulaciones y reservas y, ya que jugaban, por qué no salir a ganar. Así lo hicieron ante un Izmit que, en defensa, contribuyó mucho a la causa, llegando de nuevo a rozar los 100 puntos, 98-72, en una exhibición de las que muchas veces son subalternas pero que estuvieron a gran nivel: Umi, colosal en esta burbuja, Andrea en la dirección de juego impecable, Maite, Nina... Y Hayes que, como el equipo, ya que había que jugar, dejó sus destellos.

Sobraron los instantes finales para todas, salvo para quienes disfrutaban en pista. Umi, a lo suyo, Andrea imperial en todo lo que hacía, Cazorla explotando al máximo sus virtudes y sin ceder un sólo segundo de su intensidad. Y partido acabado, la pena, por aquello de la anécdota, no alcanzar los 100 puntos. Pero Avenida lo que sí a alcanzado la excelencia. Fase regular perfecta de Avenida, invictas aún, algo que nunca habían logrado en toda la historia. Un equipo de 10 que no merece menos de esa nota tras una temporada, hasta ahora, perfecta.