El Parlamento sobre la pancarta del etarra Patxi Ruiz expresa la "máxima condena y repulsa ante la exhibición"

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración, con el único rechazo de EH Bildu, por la que expresa la "máxima condena y repulsa ante la exhibición pública de apología del terrorismo que supone la reivindicación de la figura del asesino de un representante democrático de la ciudadanía como fue Tomás Caballero".

El Legislativo foral rechaza así la pancarta de la peña Armonía Txantreana en la que se apoya al preso de ETA Patxi Ruiz, condenado por el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero.

El texto aprobado, presentado conjuntamente por Navarra Suma y PSN, ratifica "el compromiso de las fuerzas democráticas por lograr la derrota social del legado de la banda terrorista ETA y todo lo que representó su estigma de terror, totalitarismo y dolor".

Además, el Parlamento de Navarra expresa su "apoyo y solidaridad a los familiares de Tomás Caballero y a todas las víctimas del terrorismo que se ven golpeadas de nuevo por actos tan despreciables como son el apoyo público a los asesinos".

También ha sido aprobado otro punto, en este caso con el apoyo de Navarra Suma, la abstención de Geroa Bai, Podemos e I-E y el rechazo de EH Bildu, por el que se demandan y apoyan "cuantas acciones legales sean necesarias para impedir y castigar a los autores de estos actos de apoyo a terroristas que tanto daño causan a las víctimas inocentes de la banda terrorista".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que la pancarta "ataca a la dignidad de la sociedad navarra" y ha asegurado que "la mayoría de la sociedad no ve con normalidad que se puedan hacer homenajes a asesinos ni ensalzarlos en pancartas de San Fermín".

Además, ha criticado el rechazo de EH Bildu a la declaración y ha afirmado que "cualquier demócrata debiera haber votado a favor". "Quien vota en contra no es un demócrata, no está respetando a los demás, no ayuda a mejorar la convivencia en esta tierra", ha añadido.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha expresado su "rechazo y repugnancia por la pancarta, que nada tiene que ver con los Sanfermines y que en nada beneficia a la convivencia en Navarra" y ha destacado que la Dirección General de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra "trabaja permanentemente en buscar puntos de acuerdo y convivencia en nuestra tierra, algo que algunos intentan romper todos los días".

En todo caso, Alzórriz ha afirmado que "hay que diferenciar lo que son las peñas de una determinada utilización política que sistemáticamente hacen algunos de las peñas". "El conjunto de las peñas está por la convivencia, por la celebración en paz de las fiestas", ha asegurado.

La portavoz Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "los derechos de cualquier persona presa son siempre inalienables, pero la expresión de esos derechos tiene limites y uno de los límites está en el respeto y la dignidad de las víctimas y sus familias, y esas pancarta traspasa con mucho lo que debe ser esa reivindicación".

No obstante, ha explicado que se ha abstenido en el punto relativo a las acciones legales porque "no podemos compartir que el Parlamento de Navarra asuma el papel que compete a la Fiscalía". "Será el poder judicial quien deba posicionarse y ya hace unos años la Audiencia Nacional, tribunal especial para este tipo de delitos, desestimó una denuncia de esas mismas características", ha asegurado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha rechazado la declaración y ha pedido "respeto a la libertad de expresión de las peñas". "Todo el mundo tiene opinión en relación a las pancartas que todos los años hacen las peñas. Hay críticas ácidas y reivindicaciones y denuncias sociales, que podemos entender que no gusten a todo el mundo, pero esa pancarta en cuestión hacía referencia estrictamente a la situación penitenciaria del preso del barrio al que pertenece la peña", ha dicho.

Ruiz ha asegurado que entiende "el dolor de la familia de Tomás Caballero y del conjunto de víctimas, pero no podemos entrar a mezclar la denuncia de una situación penitenciaria de gravedad con la humillación a las víctimas". "No olvidemos que el fondo de la cuestión tiene relación con algo que no favorece la convivencia, que es seguir manteniendo una política penitenciaria de excepción", ha dicho. Además, ha recordado que "UPN denunció a dos peñas hace diez años y la Audiencia Nacional archivó esa cuestión".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "defender los derechos de las personas presas es bastante incompatible con enfadar, incluso vejar a las víctimas". "No nos parece adecuado que esta figura, que puede ser incluso un enaltecimiento del terrorismo presida nuestras fiestas. El abrazo que hemos lanzado a la familia de Tomás Caballero es lo más relevante", ha señalado, para afirmar que el asunto relativo a las acciones legales "se queda para los jueces, no para nosotros".

Finalmente, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha explicado que es una pancarta "de lo más inoportuna, como poco de muy mal gusto, sobre todo pensando en los familiares de Tomás Caballero". También ha explicado su abstención en lo relativo a acciones legales porque "esto no se tiene que convertir en una reivindicación de no defensa de los derechos de los presos, que para nosotros son independientes del tipo de delito que hayan cometido".