El Parlamento foral rechaza la creación crear un grupo de trabajo sobre la N-121-A en un 2+2

El pleno del Parlamento de Navarra, con los votos de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos) ha rechazado hoy una moción presentada por Navarra Suma para solicitar la creación de un grupo de trabajo sobre la N-121-A. La moción planteaba la creación de esta mesa de trabajo en el plazo de un mes para sacar conclusiones sobre la idoneidad del proyecto en ejecución para convertir la carretera N-121-A en una vía 2+1 y sobre la conveniencia de su transformación en un proyecto de vía 2+2, y que a su vez analice el futuro de esta vía.

Según se precisaba, dicho grupo de trabajo estaría compuesto por representaciones del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Navarra, de las asociaciones de transporte y logística de Navarra, del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).

Navarra Suma no ha recabado apoyos a su iniciativa, dado que PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos han votado en contra (I-E no ha participado en la sesión).

En la defensa de la moción, la parlamentaria de Navarra Suma Isabel Olave ha pedido al resto de grupos que "sean conscientes de que estamos al límite del tiempo y las posibilidades de abordar de la manera más rigurosa el devenir de una infraestructura que se puede convertir en un gran acceso a Europa o en una vía de provincias". "Consideren dar a Navarra la oportunidad de que un grupo de expertos concluya cómo es la vía que realmente necesita Navarra para salir a Europa y para que el norte de Navarra salga adelante. O hacemos esto ahora o habrán condenado el eje norte de Navarra para siempre", ha advertido, señalando que con el actual proyecto esta carretera se puede convertir en una "ratonera".

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha cuestionado que Navarra Suma proponga crear un grupo de trabajo pero "prácticamente le marca las conclusiones, que los expertos digan que hay que hacer la vía 2+2". Además, ha señalado que cuando UPN gobernaba "decía que el 2+1 era la solución y en su programa electoral propuso el 2+1". Así, ha destacado que las obras de la N-121-A están avanzando y ha ejemplificado que el tramo uno y el dos ya están acabados. "El Gobierno podrá acertar o errar en alguna de sus decisiones, pero decir que se va a convertir esta carretera en una ratonera es acusar de cosas muy graves y espero que rectifique", ha añadido. Sin embargo, Olave se ha reiterado en su planteamiento.

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha señalado que "se está ejecutando lo que UPN previó hacer pero que no hacía porque no tenía financiación" y ha criticado que ahora "está planteando una autovía de mil millones de euros de coste, enmendándose a sí mismo". "¿Cómo se financian mil millones de euros?", se ha preguntado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que con el avance de las obras en la N-121-A "hemos mejorado, aunque sigue habiendo camiones y el trafico no se desvía". "Decir que es una ratonera es decir demasiado. No es una solución chapuza, no es una solución ratonera", ha dicho, para señalar que Navarra Suma quiere "un grupo de trabajo que ponga de manifiesto que la única solución es una vía 2+2".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha afirmado que "tenemos muy avanzada" la ejecución de las obras en la N-121-A y no ha considerado apropiado crear un grupo de trabajo. Además, ha criticado que Navarra Suma proponga la opción del 2+2, que "está valorada en mil millones", y ha planteado si la coalición de UPN, PP y Cs "pone en duda a los técnicos del departamento de Cohesión Territorial". "Hay que dar prestigio a los trabajadores que realizan sus funciones", ha asegurado.