Pamplona recuerda que no hay Sanfermines y pide que no acuda gente el fin de semana

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, de cara a este fin de semana, donde tradicionalmente en Sanfermines se produce un incremento de visitas a la ciudad, ha trasladado a aquellas personas "que están dudando si venir o no" de otras localidades "que este año no toca, que no es un año de Sanfermines y tenemos que evitar que haya aglomeraciones".

En este sentido, ha explicado que "de lugares donde habitualmente hay muchísimos autobuses previstos para acercarse a Pamplona, este año no ha sido tal". En este sentido, ha esperado que desde Francia, país que suele ser origen de varios visitantes a las fiestas durante el fin de semana, "también sean sensibles a esta situación y no vengan".

En declaraciones a los periodistas, Maya ha hecho un balance "muy positivo" de estos primeros días, que corresponderían a la celebración de las fiestas de San Fermín, suspendidas por el Covid-19, y ha destacado "el comportamiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos".

Igualmente ha resaltado que los servicios de limpieza "también se han portado muy bien y ha agradecido a Policía Foral, Municipal y Nacional el dispositivo organizado. Ha reconocido que ha habido algunos establecimientos donde "se han incumplido normas, sobre todo de las personas que estaban en esos locales" pero que "cuando se les ha llamado la atención, en general han respondido muy bien".

Pendiente todavía de los días que quedan hasta el 14 de julio y, especialmente, este fin de semana, el alcalde no ha querido "lanzar las campanas al vuelo" pero ha remarcado que, en estos momentos, "el balance es muy positivo".

Preguntado por el dispositivo de cara a este fin de semana, Enrique Maya ha explicado que serán los cuerpos de seguridad "los que van marcando las pautas" y "lo que me transmiten es que la cosa va muy bien, que vamos a seguir muy atentos a lo que va ocurriendo pero que, en principio, tenemos que ser optimistas en cuanto al funcionamiento de esos recursos". Así, ha destacado que el control de aforo en zonas del Casco Viejo y la Plaza del Castillo "ha funcionado muy bien". "Vamos a mantener las medidas, los recursos y vamos a ir viendo si luego no es necesario utilizarlos, que es lo mejor que puede pasar", ha concluido.