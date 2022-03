Pamplona se queda sin Carta de Capitalidad

La mayoría del Parlamento de Navarra ha avalado este jueves en el pleno del Legislativo el nuevo modelo de financiación para las entidades locales, mientras que Navarra Suma ha reiterado su rechazo, criticando que se elimina la Carta de Capitalidad de Pamplona y afirmando que el nuevo modelo "ni es justo, ni suficiente, ni solidario".

Este nuevo sistema de financiación municipal está dotado este año con 310 millones de euros, 37 más que en 2021, y se compone de tres normas, la ley del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de Navarra, la ley foral de Haciendas Locales y el Plan de Inversiones Locales.

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha afirmado que "el nuevo modelo de financiación va a suponer un incremento de financiación sin precedentes para las entidades locales y va a conllevar una estabilidad también sin precedentes". "La financiación de las entidades locales ya no estará sujeta ni a decisiones políticas, ni a ciclos económicos", ha añadido.

Ciriza ha asegurado que "el nuevo modelo supone un avance considerable, cuantitativo y cualitativo, frente al anterior sistema de financiación". "Avanzar en la construcción de esa ansiada Navarra más equilibrada y más cohesionada sólo es posible transitando hacia este nuevo modelo con valentía y con convicción", ha afirmado.

Sin embargo, la parlamentaria de Navarra Suma Yolanda Ibáñez ha afirmado que con la aprobación del nuevo modelo de financiación "queda confirmado el pago del PSN a sus socios de EH Bildu para la aprobación de los Presupuestos de Navarra". "Bildu aprueba los Presupuestos y el PSN traga con el modelo de financiación de Bildu para las entidades locales", ha dicho.

Ibáñez ha afirmado que las leyes modificadas "son las más importantes para las entidades locales y nacen sin la participación ni la colaboración de las entidades locales". "De ninguna manera podemos aprobar ni apoyar una ley que se carga la Carta de Capitalidad de Pamplona y que blinda la ley para que no se pueda dotar a Tudela de la Carta de Capital. Y no podemos permitir un reparto en el que para beneficiar a unas entidades han tenido que salir perjudicadas otras. Desde Navarra Suma defendemos a todas y cada una de las localidades de Navarra", ha asegurado.

Con el nuevo modelo de financiación, Pamplona pierde su Carta de Capitalidad y su dotación económica en 2022 será de 26 millones de euros, 1,7 millones menos respecto a 2021.

A TUDELA TAMPOCO SE LE DA LA CARTA DE CAPITALIDAD

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha criticado la nueva financiación municipal aprobada este jueves en el Parlamento de Navarra y ha destacado que seguirá defendiendo que "Tudela es capital".

En un vídeo remitido a los medios de comunicación, Toquero ha criticado que PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra hayan aprobado con sus votos "no dar la Carta de Capitalidad a Tudela" y "no dar la suficiente financiación a nuestra ciudad para que dé un buen servicio a la Ribera de Navarra".

Hoy PSN, Izquierda Ezkerra, Geroa, Podemos y Bildu han votado no dar la #cartadecapitalidad a #Tudela. Hoy se cumple la #mentira del gobierno de Chivite a los #tudelanos. Que no nos la den hoy no significa que no vayamos a seguir pidiendo lo que es de justicia. #tudelaescapitalpic.twitter.com/3EZK1FYtLY