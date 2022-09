Pamplona comienza a trabajar para una Zona de Bajas Emisiones

Enrique Maya, el alcalde de Pamplona, ha asegurado que primero quería tener una foto fija de la ciudad antes de tomar alguna decisión o medida que influya en los ciudadanos. Es por lo que Pamplona ha comenzado a trabajar en una Zona de Bajas Emisiones instalando diez equipos de medición de la calidad del aire y del ruido, 50 puntos de aforo de vehículos y lectura de matrículas y 375 sensores de aparcamiento destinados a plazas de carga y descarga, plazas destinadas a personas con movilidad reducida y plazas reservadas.



Estas son las primeras medidas para la definición de una Zona de Bajas Emisiones, un proyecto al que obliga la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que, en el caso de Pamplona, cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.



El proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tiene como objetivo convertir la ciudad en un espacio más saludable, menos contaminado y sin ruidos, mediante la reducción paulatina de la circulación de vehículos contaminantes, a la vez que se favorece la movilidad peatonal y ciclista, el transporte público y la mejora de la cuidad y su espacio público.



El desarrollo de una Zona de Bajas Emisiones consta, por una parte, de la definición de sus aspectos técnicos y jurídicos y, por otra, de la adaptación tecnológica de la ciudad para acometer el objetivo de la reducción de emisiones contaminantes, y para ambos aspectos el Ayuntamiento de Pamplona ha licitado y adjudicado dos contratos, con los que se acelerarán los trabajos para establecer una primera ZBE a principios del año que viene, tal y como establece la ley.



Este lunes el concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, Fermín Alonso, y el director de Proyectos y Obras, Alejandro Astibia, han dado a conocer los pasos que el Ayuntamiento está dando en la definición de una Zona de Bajas Emisiones yseñaldo que la instalación de esta nueva tecnología de sensores, medidores y aforadores servirá para realizar un diagnóstico previo que determine en qué punto se encuentra Pamplona en materia de emisiones contaminantes y calidad ambiental.



Este análisis previo será la base para tomar decisiones en el establecimiento de una Zona de Bajas Emisiones.



La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece la obligación de los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares de adoptar, antes de 2023, planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación para reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo el establecimiento de ZBE, un objetivo que comparten planes municipales como Go Green Pamplona, la Agenda Urbana 2030 o la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático de Pamplona.



El plazo de 2023 está llevando al Ayuntamiento a trabajar en la línea de convertir el Casco Antiguo en la primera Zona de Bajas Emisiones de la ciudad, con la previsión de que las posibles restricciones que se puedan implementar no afecten a sus habitantes ni al comercio o la hostelería.



La nueva tecnología vinculada a las Zonas de Bajas Emisiones se integrará con los actuales sistemas del Ayuntamiento de Pamplona y será gestionada desde los actuales centros de control, y la infraestructura de este proyecto podrá ser reaprovechada para otras iniciativas o actuaciones futuras.



El Ayuntamiento, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), creó el proyecto ‘Pamplona Avanza. Medidas palanca en la movilidad sostenible y la Zona de Bajas Emisiones’, formado por un conjunto de actuaciones estratégicas que contribuyen a la transformación de la ciudad en aspectos como el cambio del actual modelo de movilidad, la mejora de la calidad ambiental y urbana o el incremento de la vitalidad urbana y de la competitividad de la ciudad.



A través de la convocatoria de los fondos europeos Next Generation EU, el Ayuntamiento ha recibido 6,3 millones para siete actuaciones de ese proyecto Pamplona Avanza, y una de ellas, dotada con casi un millón, tiene que ver con los sistemas de gestión de una ZBE, por lo que para definirla y dotarla tecnológicamente se han licitado y adjudicado dos contratos a la empresa Desarrollo, Organización y Movilidad S.A., que incluye el diseño del proyecto técnico, y a la UTE Abertis Mobility Services – i3i Ingeniería Avanzada, para la implantación de sistemas tecnológicos para la monitorización de parámetros.



Además se ha adjudicado un contrato para dotar a los vehículos de Policía Municipal de nueva tecnología para comunicaciones y gestión de emergencias, que permita facilitar el trabajo y mejorar el servicio a la ciudadanía que ejecutará Sistelcor Comunicaciones AB.



Para presentar el proyecto de ZBE el Ayuntamiento de Pamplona ha organizado una jornada informativa en Condestable, dentro del programa de la Semana de la Movilidad, en la que se mostrarán algunas experiencias de otras ciudades. que ya lo están llevando a cabo.



La sesión será también el punto de partida de un proceso de participación y consulta a la ciudadanía y agentes sociales a través del cual se quiere alcanzar el mayor consenso posible sobre esta nueva actuación que busca ganar espacio para las personas a la vez que se reducen las emisiones del tráfico motorizado