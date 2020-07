Osasuna: Misma convocatoria para tratar de asaltar el Camp Nou contra el Barça

Jagoba Arrasate repite convocatoria respecto al partido frente al Celta para medirse al Barcelona en el Camp Nou. Osasuna busca llegar a los 51 puntos.

Jagoba Arrasate convoca a 23 jugadores para visitar al F. C. Barcelona

El técnico rojillo ha comunicado la lista de convocados tras el último entrenamiento antes del choque que disputarán en el Camp Nou.

Jagoba Arrasate ha convocado a 23 jugadores para el partido que disputará el C. A. Osasuna mañana a partir de las 21:00 horas en el Camp Nou ante el F. C. Barcelona. El entrenador rojillo ha comunicado a los suyos la lista de convocados tras completar la última sesión de entrenamiento de la semana, desarrollada en Tajonar. Los veintitrés hombres son los mismos que estuvieron presentes en el choque ante el R. C. Celta el pasado sábado.

Convocatoria:

Porteros: S. Herrera, Rubén y Juan Pérez.

Defensas: Nacho Vidal, Raúl Navas, David García, Roncaglia, Lato, Aridane y Estupiñán.

Centrocampistas: Oier, Fran Mérida, R. Torres, Kike Barja, Darko, Iñigo Pérez, Moncayola, Javi Martínez, Aimar y Hualde.

Delanteros: Enric Gallego, Jose Arnaiz y Adrián.