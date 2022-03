Osasuna homenajeará a Juan Carlos Unzué en el partido ante el Alavés

El próximo domingo 10 de abril, Osasuna se medirá al Alavés a las 14:00 horas. Ese ha sido el día elegido para que el Club Atlético Osasuna homenajee a Juan Carlos Unzué. El exguardameta rojillo, entre otros equipos, efectuará el saque de honor previo al encuentro. Además, los jugadores saltarán al terreno de juego con una camiseta inspirada la que llevó el portero durante su segunda etapa en Osasuna y tendrá estampado en el pecho el lema “Osasuna contra la ELA”. Ese mismo eslogan estará impreso en la parte posterior de la camiseta, debajo del dorsal, en las camisetas de juego que los futbolistas luzcan ese día. El presidente de la entidad, Luis Sabalza, lo ha anunciado esta tarde en el acto de entrega de las Insignias de Oro del club, el cual también ha contado con la participación del propio Unzué, que ha querido estar junto a los cincuenta y cinco socios que han sido reconocidos por llevar más de medio siglo en la entidad de forma ininterrumpida.

“Es de justicia que recibas el reconocimiento de tu familia, que es el osasunismo, y en tu casa, que es El Sadar”, ha destacado el presidente Luis Sabalza ante Juan Carlos Unzué. El presidente rojillo también explicó que, en el día del partido, el club invitará a personas tanto de Navarra como de Álava que padecen la ELA para que puedan presenciar el encuentro en El Sadar. “En mi vida, he visto pocas veces enfrentarse a la enfermedad con su actitud. Es una lección de vida tremenda para todos nosotros, para que intentemos disfrutar de cada día; para que sepamos pedir perdón a tiempo, para que nos abracemos, para que compartamos el máximo tiempo posible con las personas que queremos. Además, algo excepcional que está haciendo Juan Carlos es tratar de todos conozcamos que existe una enfermedad que se llama ELA y que también entre todos logremos que cada vez se destinen más recursos a la investigación. El esfuerzo que está realizando me parece de una generosidad absoluta”, afirmó Sabalza en su discurso.

Por su parte, Juan Carlos Unzué ha comentado: "Yo siempre he recordado algo que mis padres me transmitían. Ya no solamente por Osasuna, sino como persona. “Juan Carlos, no te olvides nunca de dónde vienes, no te olvides nunca de tus raíces”. Y yo he estado muchos años fuera de casa, he estado muchos años lejos de la familia, lejos de los amigos y lejos de Osasuna, pero en el corazón siempre ha estado. Esa es la realidad y eso es lo que os quiero transmitir".

Venta de entradas para ese partido (Osasuna-Alavés)

Por otro lado, mañana miércoles saldrán a la venta las entradas para ese encuentro, el Osasuna-Alavés. Será a partir de las 9.30 horas, y comenzará únicamente en la web la venta. Las oficinas no despacharán entradas. Dicha venta se realizará únicamente para socios y titulares del carnet 'Soy Rojillo' desde el miércoles 30 de marzo hasta el domingo 3 de abril, mientras que desde el lunes 4 de abril estará disponible para el público general.

Los socios y titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ podrán comprar hasta un máximo de 2 entradas por carné durante el período de venta anticipada a través del ‘Área del Socio’. La cesión de abonos se abrirá también mañana a las 9:30 horas y permanecerá abierta hasta las 13:00 horas del domingo 10 de abril.