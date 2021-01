El once de Osasuna se ha repetido sólo una vez esta temporada

Sólo una vez ha repetido alineación titular Jagoba Arrasate esta temporada, frente al Villarreal y frente al Alavés. Aunque el infortunio quiso que únicamente fueran ocho minutos los que jugaran ese mismo once. El técnico rojillo decidió alinear frente a Villarreal y Alavés a Rubén Martínez en portería; con Nacho Vidal, Juan Cruz, David García y Aridane en defensa; en la media Oier, Moncayola, Roberto Torres y Rubén García; y Calleri y Budimir en punta. Sin embargo, en casa frente al conjunto vitoriano, el guardameta Rubén Martínez fue expulsado en el minuto 8 de partido. Así pues, este once tuvo inexorablemente que romperse a los 8 minutos de juego.

De los 24 futbolistas que han jugado algún minuto en Osasuna esta temporada en liga, 23 han sido titulares en alguna ocasión.

Los cambios en las alineaciones han sido constantes desde que comenzara la liga, muchas obligadas por lesión, pero también muchas por decisión técnica. Los cambios comenzaron ya en la segunda jornada de liga, aunque esa fue curiosamente en la que menos sustituciones realizó Arrasate en el once titular. Únicamente Roncaglia sustituía a Nacho Vidal con respecto a la alineación que saltó al campo en el Ramón de Carranza en la primera jornada liguera. Frente al Villarreal en casa, fue el otro partido en el que únicamente realizó un cambio en el once, el de Rubén Martínez por Sergio Herrera tras la derrota por 3-2 en Valladolid. De hecho, los diez jugadores de campo de Valladolid y Villarreal fueron los mismos que luego repitieron también frente al Alavés.

Hay dos encuentros en los que Jagoba Arrasate introduce hasta seis cambios entre los elegidos para iniciar el partido: frente al Celta de Vigo en El Sadar en la jornada quinta, después de perder ante el Levante también en casa por 1-3; y frente al Betis como local tras caer por 4-0 en Barcelona ante el Barça.

El 4-4-2 del once más repetido ha sido también el esquema más empleado por Jagoba Arrasate, con dos delanteros que, ante la llegada de Budimir, parecían ser claros: el croata y el argentino Calleri. No obstante, ante el cambio de sistema en la mayoría de los últimos partidos, el sacrificado es Budimir, con lo que no se ha vuelto a repetir esa dupla en liga desde ese enfrentamiento ante el Alavés. De hecho, ambos sólo han jugado juntos como titulares en tres ocasiones: esas dos anteriormente mencionadas y frente al Valladolid en Pucela.

Por posiciones, la defensa más repetida ha sido: Nacho Vidal, David García, Aridane y Juan Cruz. Hasta en seis ocasiones se ha repetido esta defensa en los 18 partidos disputados de liga. En el centro del campo, los más habituales han sido Roberto Torres, Jon Moncayola, Oier Sanjurjo y Rubén García en el esquema 4-4-2, aunque sólo han salido de inicio en cuatro ocasiones. Últimamente, cuando Arrasate ha poblado el medio del campo de cinco futbolistas, tampoco ha repetido a los cinco tras la lesión de Darko y la alternancia de Jonhy o Kike en banda o de Íñigo Pérez por dentro. La delantera mas utilizada es la de Calleri-Budimir, aunque únicamente en tres ocasiones han salido juntos de inicio. Otras delanteras repetidas han sido la de Calleri-Enric Gallego y Budimir-Enric Gallego (dos ocasiones).

