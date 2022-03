"De ninguna parte", la octava novela de Julia Navarro

Hoy en Cope Navarra nos visita Julia Navarro. La escritora presenta su octava novela "De ninguna parte".

De ninguna parte es un viaje a los confines de la conciencia de dos hombres, eternos exiliados de sí mismos. Una novela que hunde sus raíces en la naturaleza humana y sus claroscuros, protagonizada por personajes que viven en permanente conflicto con su identidad y que nos invita a reflexionar sobre cada una de nuestras certezas.

De ninguna parte es un viaje a los confines de la conciencia de dos hombres que se ven obligados a vivir de acuerdo a unas identidades que no han escogido y de las que es difícil escapar, cuyas vidas se vuelven a cruzar años más tarde en Bruselas bajo el humo de las bombas con las que El Círculo, una organización islamista, siembra el terror en el corazón de Europa.

«Llegar a Israel con casi trece años fue como saltar al vacío. Pero su madre insistía en que tenían que superar quienes habían sido, lo que le llevó a la conclusión de que él no era de ninguna parte. Había dejado de ser beirutí, no le habían dado tiempo a sentirse francés y ser judío no era fácil. La historia del pueblo judío estaba forjada de exilios y persecuciones».

Una de las grandes bazas de la novela es la forma en que Julia Navarro cuenta cómo es la cobertura informativa de una noticia con visibilidad a nivel mundial, pero muy sensible a las decisiones que se tomen.