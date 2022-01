Navarra Suma pide la reprobación de Induráin y Artundo por la mala gestión sanitaria

El grupo parlamentario de Navarra Suma ha registrado una moción de reprobación de la consejera de Salud del Gobierno foral, Cristina Ibarrola, y del director general de Salud, Carlos Artundo, por la "mala gestión" realizada. "El sistema sanitario no aguanta más y requiere un cambio de rumbo", ha indicado.

La portavoz de Salud de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para criticar el "deterioro" del sistema sanitario navarro; "con más recursos que nunca hoy la sanidad está mucho peor". "Sin un cambio radical de rumbo en la actual política sanitaria, va a resultar imposible recuperar la sanidad pública de calidad que merece la población navarra", ha dicho.

La parlamentaria ha indicado que "no dudamos de la buena voluntad de Santos Induráin y Carlos Artundo pero los resultados no acompañan". "No han acertado en la gestión, es un equipo amortizado", ha dicho, para señalar que "el Parlamento se tiene que posicionar si apoya o no la actual política sanitaria que se está realizando".

Según ha expuesto Ibarrola, también desde Geroa Bai, socio de Gobierno, "hay duras críticas" y "empieza a desmarcarse por la imposibilidad de defender la indefendible acción del equipo de salud del Gobierno de Navarra".

Cristina Ibarrola ha manifestado que "la pandemia complica pero no justifica" la situación en que se encuentra el sistema sanitario, con "caos y desconcierto en profesionales y en los ciudadanos". "No han acertado en la gestión" desde el equipo que dirige Salud, ha dicho, para indicar que han "ignorado" las propuestas desde Navarra Suma.