Navarra pasa a la fase 1 de la desescalada por "la fortaleza de su sistema sanitario"

Navarra pasará el lunes 11 de mayo a la fase 1 de la desescalada, así lo ha autorizado el Ministerio de Sanidad. Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha sido quien lo ha anunciado este viernes.

En su informe remitido al Ministerio de Sanidad, el Gobierno de Navarra sustentaba su pase a la fase 1 en "la fortaleza de su sistema sanitario" y destacaba que la Comunidad foral "podría pasar de 1.690 camas hospitalarias a 2.486 y de 82 puestos de UCI a 174 en menos de 5 días".

Asimismo, ponía en valor "la capacidad para detectar y vigilar la evolución de una epidemia" además de otros parámetros como "medidas específicas para sectores como residencias y otros sectores vulnerables, coordinación interinstitucional, movilidad, protección colectiva".

Navarra cuenta en estos momentos con 5.006 casos de Covid-19 confirmados por PCR, 23 de ellos detectados en las últimas 24 horas, lo que supone un incremento del 0,46%, y un total de 484 fallecidos, cuatro en el último día. Por otro lado, 2.827 personas se han curado de la enfermedad hasta el momento, el 39,12% de los afectados, 95 de ellas en las últimas 24 horas.

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha afirmado que "Navarra está preparada para avanzar" tras conocerse que la comunidad pasará, a partir de este lunes, 11 de mayo, a la fase 1 de la desescalada. En este sentido, ha destacado que, con la nueva fase, "vamos a notar más vida en nuestras calles" y ha llamado a la "prudencia" y a "no caer en un exceso de confianza".

En una rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por la consejera de Salud, Santos Induráin, Chivite ha felicitado a los profesionales del Servicio Navarro de Salud "por todo el trabajo realizado" y ha subrayado que en la decisión del Ministerio "se ha valorado nuestra situación, capacidad del sistema sanitario y la posible respuesta a nuevos brotes".

Ha puesto en valor "el potente sistema sanitario que tenemos que ha sabido responder hasta en la situación más crítica" y ha destacado que "no hemos tenido colapso como ha pasado en otras comunidades". "Tenemos que mantener esa tensión" y "no nos tenemos que relajar, no queremos que Navarra dé un paso atrás", ha insistido.

Igualmente, ha puesto en valor el "esfuerzo" del personal sanitario y sociosanitario, las empresas "que han adecuado a la nueva situación" así como el "esfuerzo colectivo de la ciudadanía". Y ha remarcado que "todo este trabajo tiene que seguir igual", por lo que ha apelado a mantener las medidas de distancia e higiene que "minimicen el riesgo de nuevos brotes".

En este sentido, ha subrayado que el paso de Navarra a la fase 1 "depende de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros" y ha manifestado que la desescalada se va a regir por la "prudencia y la prevención". Ante el aumento de la actividad, la presidenta ha apelado a la prudencia y ha remarcado que "no debemos pensar que está todo hecho" porque "el virus va a seguir estando y tenemos que convivir con él". La "buenas formas", ha dicho, son las que "nos han permitido avanzar a esta fase".

A este respecto, ha avanzado que, a partir de la semana que viene, se comenzarán a realizar pruebas PCR a todos los contactos estrechos de las personas con Covid-19 para "detectar de manera temprana nuevos casos".

De hecho, el Departamento de Salud está reforzando con recursos humanos y soportes técnicos su sistema de detección temprana y seguimiento de casos en el que la coordinación de Atención Primaria y Salud Pública será "tan importante como la capacidad inmediata de incrementar las camas de agudos y los puestos de UCI por si diera un repunte".

Chivite ha afirmado que "Navarra está preparada para avanzar por nuestra apuesta por el sistema sanitario, capacidades e indicadores como la cobertura social, que también nos acompaña". Ha subrayado, además, que los navarros "han demostrado en su mayoría responsabilidad y fortaleza" y ha resaltado que el Gobierno foral "va a seguir trabajando con ahínco en lo sanitario, social y económico, de la mano de la sociedad y con plena confianza en los navarros y navarras".

Igualmente, ha destacado que el Estado haya tomado en consideración las propuestas de la Comunidad foral, entre las que ha citado la flexibilización de los ERTE. Y ha ofrecido ese modelo de "cogobernanza" a los diferentes ayuntamientos de la Comunidad foral.

El paso de fase se traducirá en una mayor flexibilidad -pero aún con limitaciones- en actividades sociales (reuniones sociales o familiares, actos religiosos, turismo), comerciales (tiendas, terrazas de bares) y de movilidad (vehículos particulares y colectivos). La unidad territorial base para este cambio de fase es toda Navarra. No obstante, Salud plantea en su informe la posibilidad de contemplar otras áreas menores (municipio, zona básica) para fijar ritmos y especificidades en futuras etapas dentro del contexto de trabajo con el Ministerio, que este mismo fin de semana concretará la normativa que articula los detalles de las actividad del paso a la fase 1.

A la espera de lo que publique la orden ministerial sobre las medidas de la fase 1 en materia de movilidad, tanto María Chivite como Santos Induráin han explicado que "inicialmente la recomendación es mantener las franjas horarias" marcadas en la fase 0 para que la ciudadanía pueda salir a pasear y hacer ejercicio. "Queremos compatibilizar seguridad sanitaria con reactivación de la vida social con garantías de seguridad", ha indicado.

EL PASE A LA FASE 1, UN "LOGRO COLECTIVO"

Por su parte, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha manifestado que el pase a la fase 1 ha sido "un logro colectivo" y ha recalcado que "tenemos que cuidar mucho no ir para atrás"

También ha puesto en valor la capacidad del sistema sanitario navarro y ha resaltado que entre los indicadores que "han tenido un peso cuantitativo" en la decisión del Ministerio ha sido "la posibilidad de incrementar las camas de UCI" lo que "permitirá dar una respuesta en caso de un paso atrás".

Igualmente, ha subrayado la capacidad de monitorización de la epidemia "con un sistema de vigilancia que nos va a permitir identificar dónde se producen los contagios", así como el "sistema de alerta temprana basado en una detección precoz de los casos desde Atención Primaria".

"Vamos a gestionar con garantías" porque la prioridad, ha subrayado, es "llegar bien", "minimizando los riesgos" y "extremando las precauciones". En este sentido, ha insistido en la necesidad de mantener la distancia de seguridad, las medidas de higiene y la recomendación del uso de mascarilla. Asimismo, ha remarcado que, si se tiene síntomas respiratorios, no se salga de casa y se contacte con Atención Primaria.

"Iniciamos esta etapa sabiendo que la respuesta que hemos dado la vamos a mantener" y "vamos a estar haciendo un seguimiento y una gestión para garantizar que vamos dando pasos adelante".