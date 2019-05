NAVARRA; Navarra Suma gana, PSN aspira a gobernar y el cuatripartito pierde la mayoría

Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) ganan con 19 escaños las elecciones al Parlamento de Navarra. El PSN, que gana cuatro parlamentarios y sube hasta los once, se sitúa como segunda fuerza, podría aspirar a liderar el Gobierno de Navarra. La candidata del PSN a la Presidencia, María Chivite, ha insistido este domingo en que no dará sus votos a Navarra Suma y que tampoco va a pactar con EH Bildu. El cuatripartito pierde la mayoría y Uxue Barkos (Geroa Bai) no podrá revalidar el Gobierno.

Chivite podría ser presidenta si alcanza acuerdos con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra y si EH Bildu se abstiene, lo que le permitiría superar los votos en contra de Navarra Suma.

Las opciones del candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, por ser presidente del Gobierno pasarían por un entendimiento con el PSN. Además, Esparza ha avanzado que ni se abstendrá ni apoyará a María Chivite para que presida el Gobierno y ha asegurado que el lunes llamará a la líder socialista para proponer la formación de un Ejecutivo "constitucionalista".

La suma de UPN, PP y Ciudadanos ha dado a la candidatura encabezada por Esparza 19 escaños en el Parlamento foral. En 2015, UPN logró 15 escaños, el PP obtuvo dos y Ciudadanos no logró representación.

Por su parte, el cuatripartito ha perdido los 26 escaños que logró en 2015. Geroa Bai y EH Bildu han conservado los mismos escaños que en 2015, nueve y ocho respectivamente, pero Podemos e Izquierda-Ezkerra han retrocedido. La formación morada ha caído de siete a dos escaños y la coalición de IUN y Batzarre ha bajado de dos a uno.

De esta forma, el cuatripartito pasa de 26 a 20 escaños e imposibilita que Uxue Barkos pueda repetir como presidenta del Gobierno de Navarra. La propia Barkos ha afirmado que, tras el resultado electoral, está "en manos" de la líder del PSN "dirigir una mayoría progresista al frente del Gobierno de Navarra" y le ha emplazado a "optar también por mayorías progresistas en los municipios que necesitarán" de los socialistas.

El PSN, que en 2015 fue la quinta fuerza en el Parlamento foral, ha ascendido a la segunda posición, subiendo de siete a once escaños. María Chivite ha afirmado que el PSN va a ser "coherente" con lo que ha dicho durante la campaña electoral: "Queremos liderar un gobierno de progreso en esta Comunidad y no le vamos a dar nuestros votos al señor Esparza (Navarra Suma)".

Por su parte, Javier Esparza ha afirmado que "la sociedad navarra nos ha encomendado formar un Gobierno en esta tierra, un Gobierno sin nacionalismo y sin populismo". "Navarra ha votado un cambio de Gobierno. Escuchando a la sociedad navarra mañana llamaré a María Chivite para formar un Gobierno constitucionalista en Navarra", ha indicado, para señalar que hay dos opciones de Gobierno en la Comunidad foral: "O hay un Gobierno de Navarra Suma o un Gobierno con una mayoría de nacionalistas".

Fuente: PAMPLONA, 27 May. (EUROPA PRESS)