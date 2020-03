Navarra con 339 ingresados por coronavirus, 40 de ellos en la UCI

Navarra tiene registrados un total de 886 casos positivos de coronavirus, lo que supone 92 afectados más respecto a los últimos datos conocidos (12%). La cifra de fallecidos en la Comunidad foral es de 24 personas, cuyas edades oscilan entre 69 y 91 años, con una edad media de 84 años, la mayoría de ellas con pluripatologías previas.

Del total de casos positivos, 339 están hospitalizados, de ellos 40 en UCI, 10 más que este domingo. El resto, un total de 547, se encuentran en situación de seguimiento domiciliario. Por otro lado, ya se han registrado siete altas entre los afectados por coronavirus en la Comunidad foral, tres en el último día.

Induráin dice que se empiezan a recibir nuevos materiales mediante la compra centralizada desde el Ministerio y aboga por la "priorización"

El número de profesionales sanitarios positivos en la Comunidad foral es de 161, frente a los 138 de este domingo, de un total de más de 15.000 entre las dos redes.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, quien ha destacado "el especial esfuerzo en la detección precoz de profesionales que trabajan en el sistema de salud para evitar posibles contagios". Y ha precisado que la cifra dada "incluye a profesionales sanitarios y también al resto de administración, celadores, mantenimiento, etc.".

Induráin, que ha comparecido en rueda de prensa junto al coordinador del Plan de Contingencia Sanitario, Alfredo Martínez, ha manifestado que se han comenzado a restablecer "las líneas de aprovisionamiento de materiales de protección por parte del Ministerio de Sanidad y del SNS con los proveedores habituales".

Ha indicado que, "tras una evolución incierta y compleja y tras una semana delicada para todas las CCAA", "avanzamos hacia una mayor disponibilidad de este tipo de productos de mascarillas, guantes, gafas...". La consejera ha destacado "la responsabilidad y el uso racional del personal sanitario de los equipos en una coyuntura difícil" y ha añadido que "seguiremos con instrucciones para su uso eficaz".

Induráin ha manifestado que han empezado a recibir nuevos materiales mediante la compra centralizada desde el Ministerio de Sanidad y que se está "trabajando en el reprovisionamiento en Navarra".

Sobre los test rápidos, ha dicho que trabajan "en total coordinación con el Ministerio" y ha precisado que "se nos ha comentado que estos test que empezaban a llegar hoy, se van a recibir a lo largo de la semana y vamos a organizar cómo utilizarlos con criterios de priorización". En este caso, está previsto que lleguen a domicilios y residencias de ancianos, etc...

Ha querido "agradecer" la solidaridad de la sociedad con los ofrecimientos de material que se reciben y ha dicho que "se van a canalizar de manera adecuada a las iniciativas que está habiendo". Según ha precisado, "se ha establecido un canal único para vehiculizar las donaciones, a través del INSPL".

En cuanto a las UCI, la consejera ha comentado que con las tradicionales existentes en Navarra no daría "para hacer frente a la epidemia", por lo que se va a incrementar la capacidad de UCI con sistemas de utilización de salas para monitorización. "Estamos en condiciones de llegar a 120 plazas y trabajando en aumentarlas en función de las necesidades", ha aseverado Alfredo Martínez.

En cuanto a las camas hospitalarias, ha continuado, los hospitales de la Comunidad foral permiten "adaptar camas sin necesidad de plantearnos establecer hospitales fuera de ellos". "La capacidad del sistema nos permite seguir atendiendo en los entornos hospitalarios, ha aseverado.

Se ha referido también al ofrecimiento de hoteles y ha señalado que "se está valorando en función de las necesidades" para ponerlos a disposición de profesionales y "se está gestionando con la dirección general de Turismo". "Respecto a pacientes no es una necesidad que tengamos y no se plantea; no tenemos situación de colapso para llegar a ese planteamiento", ha aseverado.

COORDINACIÓN RED PÚBLICA Y PRIVADA

Por su parte, Alfredo Martínez ha manifestado que el Complejo Hospitaliario de Navarra "tiene capacidad, tamaño y recursos importantes" y ha indicado que comparte red con los hospitales de Tudela y Estella, que "están dimensionados y equipados en recursos y profesionales". "A ellos se han incorporado los hospitales privados de la Comunidad, la Clínica Universidad de Navarra, San Juan de Dios y Clínica San Miguel", ha dicho, para señalar que "la situación en cuanto a recursos hospitalarios puede considerarse privilegiada" en la Comunidad foral.

Ha detallado que el departamento de Salud ha asumido la coordinación ejecutiva del sistema sanitario público y privado de Navarra con objeto de combatir la expansión del coronavirus.

El Plan de Contingencia considera a la Atención Primaria como pieza clave en la estrategia contra el coronavirus. Los centros de salud y consultorios han reorganizado su actividad con objeto de priorizar esta atención, así como para poder atender de manera adecuada otro tipo de patología no demorable, por ejemplo, en personas con enfermedades crónicas.

De manera extraordinaria se han abierto los centros de salud de Barañain II, Ermitagaña, Ansoáin, Mendillorri y Azpilagaña en fin de semana y festivo con objeto de garantizar la atención a pacientes con procesos respiratorios agudos.

En urgencias extrahospitalarias de Pamplona, se han habilitado dos circuitos de atención diferenciados para dar una adecuada atención a la ciudadanía. Por un lado, se atienden pacientes con afecciones respiratorias y, por otro, el resto de patologías urgentes. Se han puesto en marcha equipos específicos de profesionales para la atención a pacientes con coronavirus, reforzándose también el equipo de médicos coordinadores. Se ha incorporado un nuevo perfil de enfermera de coordinación en el 112.

Los servicios de Urgencias Periféricas de Huarte, Noáin y Orkoien también se han reforzado, así como lo han hecho los equipos de recogida de muestras para diagnóstico por PCR, por parte del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias, que sigue jugando también un papel clave en el seguimiento domiciliario de los pacientes que lo precisen. También el servicio del Consejo Sanitario ha reforzado su capacidad de respuesta, pasando de ocho enfermeras a 34, y ampliando su horario hasta cubrir las 24 horas del día. Actualmente, el número de llamadas que reciben diariamente se sitúa en torno a las 900.

Sobre los centros hospitalarios, centros de atención a la salud sexual y reproductiva (CASSYR) y centros de salud mental de Navarra, éstos están priorizando la actividad de consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas según criterios clínicos, garantizando en todo caso la atención que no puede esperar.

Se garantiza la atención sanitaria en los centros especializados en aquellos servicios que resultan "imprescindibles" para el desarrollo de la actividad de los centros en los siguientes términos:

-Hospitalización al 100% de la capacidad logística.

-Servicios que desarrollan actividad pautada (Hemodiálisis, Tratamiento Oncológico en el Hospital de Día, Tratamiento en el Hospital de Día de Hematología, Atención a pacientes en tratamiento continuado en la Unidad del Dolor, Tratamientos de Radioterapia, simulación y planificación, y en Rehabilitación la atención a pacientes preferentes y hospitalizados).

-Toda intervención quirúrgica de carácter urgente y toda la actividad en Urgencias, UCI, URPA, Coronaria, Unidad de Ictus, Área de Partos y unidades asimilables.

-La realización de la ecografía de la semana 20 y amniocentesis.

-Servicio de Farmacia: la atención a pacientes hospitalizados, tratamientos oncológicos y pautados.

-Banco de Sangre y Tejidos de Navarra: la extracción de hemoderivados para el suministro a los Centros Hospitalarios de Navarra. El funcionamiento de la Coordinación de Trasplantes.