Navarra apuesta por construir colegios y centros de salud con los fondos europeos

El Gobierno de Navarra va a ejecutar la construcción de colegios y centros de salud y prevé impulsar distintas inversiones para favorecer la creación de empleo y una transición hacia una economía verde y digital con los 148 millones de euros que corresponden a Navarra en los fondos europeos REACT-EU. Los proyectos tienen que estar terminados para junio de 2023.

La presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa con el fin de dar cuenta del programa elaborado por el Gobierno foral para el destino de estos fondos, que ha presentado al Gobierno de España, con el que está negociando los detalles de estos proyectos para que la Comisión Europea dé su aprobación.

Chivite, acompañada de la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, y del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, ha explicado que la filosofía de este fondo europeo es dar apoyo a los servicios públicos, a los sectores económicos afectados por el Covid, al empleo, a las infraestructuras para servicios básicos, al pacto verde y a la transición digital.

Así, Chivite ha explicado que el destino de esos 148 millones se ha programado siguiendo esa filosofía. Algunos de las inversiones que prevé la Comunidad foral son, en concreto, tres millones de euros para gasto sanitario relacionado con el Covid, nuevos centros de salud en Carcastillo, Cascante, Puente la Reina, Villava y Ardoi (Zizur Mayor) y la ampliación del centro de salud de Berriozar.

También prevé la construcción de colegios públicos en Lezkairu (Pamplona) y Sesma, el instituto de Aoiz, así como la reforma del centro de educación especial Andrés Muñoz Garde, entre otras inversiones en educación.

En el capítulo de economía, se dará apoyo a la transición digital, con ayudas para alianzas estrategias en I+D, ayudas para la modernización, innovación y digitalización de empresas del sector deportivo, estrategia de internacionalización de las pymes o infraestructuras de conectividad digital. También habrá apoyo a inversiones para la transición a la economía verde, como el desarrollo de biocombustibles avanzados o la promoción de la transformación al vehículo eléctrico.

En el ámbito del empleo, habrá ayudas para la contratación de colectivos de especial vulnerabilidad, para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por la crisis del Covid, para un nuevo enfoque en el cuidado de personas y para programas integrados de formación y empleo para colectivos vulnerables.

María Chivite ha afirmado que el Gobierno de Navarra hace "una clara apuesta por mejorar los servicios públicos, contribuir al empleo, la digitalización, la sostenibilidad y la ayuda a las personas que están en situación de mayor dificultad o mayor vulnerabilidad".

La jefa del Ejecutivo ha explicado que el Gobierno, entre el martes y esta mañana, ha informado a los grupos parlamentarios sobre el contenido de este plan para los fondos REACT y ha solicitado su comparecencia en el Parlamento para dar detalles al respecto.

"No podemos sino avanzar con recursos, no con recortes, no queremos permitir que esta crisis genere otra crisis. Todavía nos quedan meses complicados pero estoy segura de que los afrontaremos con inversiones que suponen prosperidad para nuestra comunidad", ha dicho.

María Chivite ha afirmado además que "hay pequeñas noticias que invitan a la esperanza", como el descenso del paro en marzo o la mejora de la confianza de los consumidores, "aunque es verdad que todavía nos quedan meses complicados y retos importantes que afrontar, por ejemplo el desempleo juvenil, y uno de los instrumentos de recuperación será el plan de empleo".

Además, ha destacado que "la esperanza de la recuperación económica viene por el avance de la vacunación" y ha valorado que "el 92% de mayores de 80 años tienen ya al menos una dosis" en Navarra. "Esperamos que la aceleración de suministro de vacunas contribuya a avanzar en el control de la pandemia y a favorecer el regreso paulatino a esa cierta normalidad y el avance hacia una mejora de la situación económica en Navarra. Salud y economía son dos caras de la misma moneda", ha dicho.

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha afirmado que los criterios para determinar los proyectos que impulsará Navarra siguen los objetivos fijados por la UE y ha precisado que era "muy importante" que fueran "proyectos maduros y que tuvieran facilidad de gestión, porque para el verano de 2023 tienen que estar ejecutados".

Además, Saiz ha explicado que el Gobierno está trabajando internamente para aprobar modificaciones legislativas que "faciliten la absorción de los fondos europeos", evitando que se produzcan "cuellos de botellas en la Administración, sin perder de vista el control y el rigor".

Por su parte, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, ha afirmado que los fondos "se inyectan en el Presupuesto de Navarra, con lo cual van a seguir todos los requisitos establecidos por las leyes de hacienda y de subvenciones".