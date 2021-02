Navarra anuncia la suspensión de los Sanfermines 2021: "No va a ser posible"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que siente "mucho no dar buenas noticias" respecto a la posible celebración de los Sanfermines en 2021 y ha afirmado que "una fiesta internacional como son los Sanfermines, en la que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible", debido a la situación provocada por el Covid-19.

Chivite ha afirmado que, "más allá de que podamos cumplir con la expectativa de vacunación de en torno al 40 o 60% de navarros al inicio del verano, no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir".

En una jornada de Nueva Economía Fórum, Chivite ha señalado que "es verdad que todos los navarros sentimos los Sanfermines como algo intrínseco a nuestra identidad, pero no es responsable alentar unas esperanzas que sinceramente creo que no van a poder ser, más allá de que puedan pasar muchas cosas de aquí a julio, difícilmente podrán celebrarse los Sanfermines".