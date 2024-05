La mayoría de personas que necesitan productos ortoprotésicos no acceden a la subvención en Navarra

Cuando una persona necesita por prescripción médica una prótesis o un producto ortoprotésico los gobiernos autonómicos ayudan a la compra con subvenciones que pueden o no cubrir todo el gasto, y en ese caso se le da la opción al paciente de pagar la diferencia. Esto que parece lógico en Navarra no es así, es más, si necesitas una prótesis o cualquier otro producto ortoprotésico en Navarra, tienes muchas opciones de no recibir ninguna ayuda.

La razón es que las prótesis o productos subvencionados ahora se acotan a un catálogo, y si la que necesitas o quieres es otra actualmente, tienes que abonarla de forma completa. "Son productos por encima del importe máximo de financiación, que está prescripto por un facultativo, que cuando llegan a la ortopedia no podemos ni pedirlos si no nos lo abonan de forma íntegra", explica Fermín Lorca desde la Asociación navarra de ortesistas y protesistas.

EN NAVARRA PEOR QUE EN OTRAS COMUNIDADES

Esto perjudica y deja en inferioridad de condiciones a los navarros que tienen esta situación, ya que, en comunidades como La Rioja, País Vasco o Aragón el sistema no es este, "el sistema sigue siendo el anterior, en el que adquieres la prótesis o producto que necesitas y si vale más pagas la diferencia", explica Fermín.

Por esto, hasta en dos ocasiones, los partidos de la oposición, incluido Bildu, instaron al Gobierno a cambiar estos términos de la ley. Sin embargo, no se han revisado todavía. La primera fue el 28 de septiembre. Es por ello, por lo que la Asociación Navarra de ortesistas y protesistas ANDOP reclama el cumplimiento del resultado de la votación de la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra que insta al gobierno foral a mejorar el acceso a las prestaciones ortoprotésicas.

Modificando la ley, tal y como ha instado la mayoría del Parlamento al Gobierno, se permitirá que el paciente pueda adquirir productos por encima del Importe Máximo de Financiación (IMF) abonando la diferencia y no perder así la prestación ortoprotésica por ello.

TESTIMONIOS REALES

Cristina es madre de Carla Luriz, una joven de 17 años con parálisis cerebral, que necesita de una silla llamada flecha, una prestación que le prescribió su médico y a la que no puede acceder si no la paga de forma íntegra. "Hemos pagado 3000 euros y no porque queremos algo mejor, sino porque es la que necesita", explica Cristina.

Maite es madre de Ugaitx Lizarraga, un niño de 6 años que lleva un mes esperando un molde nuevo para su silla, sufre paralisis celebrar y está parapléjico. "Tiene mal un lado de la cadera y ahora de tanto esperar le está empeorando el otro lado, es el molde que es necesita, pero si quiero ese tengo que pagarlo integro".

"Sentimos impotencia y rabia, porque ya sufren bastante como para encima no poder tener esas prestaciones que les harían vivir algo mejor", asegura Maite. "Y no pedimos más, pedimos poder acceder a lo que necesitamos, y que se nos escuche porque se cambió la ley sin conocer todo lo que nos iban a perjudicar", afirma Cristina.