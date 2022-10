La mayoría de partidos pide al Gobierno que de solución y desarrolle la Ley Foral de Policías

Navarra Suma, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos han considerado abiertamente este lunes que el Gobierno foral debe desarrollar la ley foral de Policías, tal y como están reivindicando agentes y mandos de la Policía Foral.

Sin embargo, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Ejecutivo foral, Javier Remírez, "ha dicho en reiteradas ocasiones que se aprobó una ley con difícil encaje y difícilmente cumplible" y ha añadido que él se queda "con que los policías forales valoran sobre todo lo conseguido" hasta ahora.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, le portavoz socialista ha afirmado que los agentes "valoran el aumento del 17% de los Presupuestos desde 2019 y hasta 2022", la creación de 200 plazas de Policía Foral en ofertas públicas de empleo, "el fomento de la igualdad en el seno de la plantilla, con un 33% más de mujeres en la nueva hornada de policías forales, el aumento del 12% de sus salarios en esta legislatura, o la consecución de la jubilación anticipada, que va a suponer 2,5 millones de euros presupuestados por el Gobierno de España". "Los agentes valoran las medidas que se han ido consiguiendo durante esta legislatura por el Gobierno de Navarra, que trabaja y profundiza en la mejora de sus condiciones laborales, salariales y materiales", ha señalado.

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha respondido a Alzórriz que "si los policías forales valoraran al Gobierno le aplaudirían, pero cuando viene al Parlamento le pitan". "Tiene a toda la Policía Foral en contra, no es un tema sindical, y la presidenta del Gobierno se niega a aplicar la ley de Policías que aprobó este Parlamento con la abstención del PSN", ha señalado.

Por ello, ha considerado que "tenemos un Gobierno que se está declarando en rebeldía para no cumplir la ley, una ley que emana de esta Cámara". "Llevan tres años mintiendo a la policía, tres años de palabras vacías, mareándolos, hasta que ya la policía no puede más. Es una vergüenza la actitud del Gobierno con la Policía Foral. Es una cuestión de voluntad política, si se quiere, se puede. Chivite está respaldando a su vicepresidente y es hora de que deje de apoyarle, porque si no, se convierte en la máxima responsable de lo que está ocurriendo", ha criticado.

Esparza ha anunciado que su grupo presentará una enmienda a los Presupuestos para introducir una partida económica con el fin de que se pueda desarrollar la ley. "Veremos qué votan los socios del PSN. Será la prueba del algodón. Es inaceptable tener un Gobierno que no cumple la ley. ¿Qué ejemplo nos están dando?", ha planteado.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha afirmado que este tema "preocupa" a su grupo y que han exigido al departamento que "actúe". "Venimos trabajando con nuestros socios", ha asegurado, para señalar que no comparte "la visión que plantea el departamento" de que la aplicación de la ley con el incremento retributrivo sería "prevaricación" por cuanto supondría superar los límites legales establecidos en el ámbito estatal. "Creemos que ya se está haciendo algo parecido en policías locales y habría que buscar la manera que dé la seguridad jurídica que requiere para poder avanzar en ese camino, sin caer en lo que explica una y otra vez el consejero de una supuesta prevaricación", ha señalado.

Insistiendo en esta línea, Solana ha afirmado que Geroa Bai "va a acompañar" en la búsqueda de una alternativa y ha afirmado que "la legislatura va llegando a su fin y la ley sigue sin tener ningún desarrollo y sin ponerse en marcha". "Nos preocupa. Geroa Bai habla con los representantes de Policía Foral, tienen solicitada una nueva reunión, volveremos a sentarnos y a valorar cuál es la situación e intentar buscar una solución sin que haya que llegar a situaciones extremas. Hay que ayudar a rebajar la tensión y entre todos buscar la mejor fórmula. Ni mucho menos la habilitación del Ministerio es la única salida, Hay que buscar otras fórmulas y darles el encaje jurídico que requieran", ha asegurado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "es evidente que el Gobierno viene incumpliendo los mandatos que esta ley le imponía en el desarrollo reglamentario" y ha asegurado que la situación es "inaceptable", por lo que ha explicado que su grupo introducirá esta cuestión en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para buscar una solución.

"Contabilizamos en la ley 19 materias que exigían desarrollo reglamentario y ninguna de esas ha sido objeto de desarrollo. Hemos oído de forma reiterada decir que existían impedimentos derivados de la normativa presupuestaria estatal que impedían al Gobierno de Navarra hacer frente a ese desarrollo", ha dicho Araiz, un argumento con el que ha discrepado, señalando que "con voluntad política" se podría haber actuado puesto que la Comisión Europea ha autorizado el levantamiento de las reglas fiscales y el límite de gasto.

En todo caso, ha señalado que dada esta situación EH Bildu va a incluir este tema en la negociación de los Presupuestos del Estado e introducirá una enmienda que recoja expresamente "la habilitación legal" para el desarrollo de la ley de Policías, especialmente en materia retributiva, de forma que el Gobierno de Navarra "deje de tener excusas".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha explicado que en 2018 se aprobó una modificación de la ley foral de Policías que "implicaba el desarrollo reglamentario y lo que queremos es que se termine de desarrollar". "Los principios de esa ley los discutimos mucho, los trabajamos mucho, y lo que pedimos al consejero es que desarrolle esta ley con todas las cuestiones que se plantean a nivel sindical", ha dicho. En todo caso, ha afirmado que "estamos en un proceso de escucha y para una valoración más concreta me gustaría reunirme con los agentes y poder ver dónde están los puntos calientes de esta negociación".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que se trata de "un problema político pero también sindical y laboral, que ha de abordarse en el ámbito de las relaciones laborales". "Tenemos reuniones previstas esta semana con colectivos sindicales para analizar la situación. No tenemos una posición definida al respecto", ha señalado.

Sí ha pedido al Gobierno de Navarra "que escuche, porque es quien tiene la responsabilidad de abordar un problema" derivado de "decisiones incorrectas". Además, ha planteado que "hay una cosa que en este Parlamento no hemos sabido hacer bien, abordar cuestiones laborales a golpe de ley".