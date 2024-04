Más de la mitad de las solicitudes para escuelas infantiles públicas de Pamplona no tendrán plaza

Las escuelas infantiles de Pamplona han recibido un total de 1.376 solicitudes de ingreso para el curso 2024/2025. De todas ellas, 1.072 solicitan plazas en castellano y 304, en euskera. Estos datos se desprenden del primer balance provisional realizado por el Ayuntamiento de Pamplona, después de que el pasado miércoles concluyera el plazo de preinscripción habilitado de forma conjunta por el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona y el Gobierno de Navarra, para las escuelas del Departamento de Educación. En total, para los centros municipales y del Gobierno foral, se han recibido 1.685 solicitudes.

Pamplona dispone en la actualidad de 1.069 plazas en las escuelas infantiles municipales, que atienden a niños y niñas de entre 0 y 3 años, en el denominado primer ciclo de Educación Infantil. No obstante, para este curso las vacantes disponibles eran 678, ya que hay menores que todavía no han completado el ciclo y seguirán inscritos en la misma escuela infantil o en otra para la que las familias han pedido traslado. Así las cosas, las 1.376 solicitudes recibidas se adjudicarán en función de las preferencias marcadas y los criterios exigidos hasta completar esas 678 plazas disponibles.

Son doce las escuelas infantiles municipales con las que cuenta Pamplona, repartidas por los distintos barrios de la ciudad. Todas ellas son gratuitas, si bien las familias deberán abonar el comedor en caso de optar por plazas a jornada completa. La oferta pedagógica incluye plazas en castellano, euskera, castellano con actividades en inglés y euskera con actividades en inglés.

Las más solicitadas

La escuela infantil con más demanda para el próximo curso ha sido Lezkairu, que ha sido la primera opción para 261 familias

Por centros, la escuela infantil con más demanda para el próximo curso ha sido Lezkairu, que ha sido la primera opción para 261 familias. La escuela infantil de Mendillorri ha recibido, asimismo, 200 demandas. A estos dos centros, les sigue Donibane, que ha recibido 148 solicitudes, que abrirá el próximo curso escolar, ya que ahora permanece cerrada por obras. Además, Mendebaldea (con 145), Printzearen Harresi (con 130) y Hello Azpilagaña (con 122) y Hello Buztintxuri (con 110) han superado el centenar de preinscripciones. El resto de solicitudes, siempre en primera opción, se reparten entre Goiz Eder (82), Izartegi (63), Haurtzaro (62), Hello Egunsenti (42) y José María Huarte (11).

La lista provisional de menores admitidos, tras el estudio de la documentación entregada, se hará pública el martes 28 de mayo y, tras un periodo habilitado para realizar reclamaciones sobre la baremación, la primera lista definitiva se publicará el 5 de junio. Las familias que finalmente obtengan plaza podrán realizar la primera posibilidad de matrícula a sus hijas e hijos del 6 al 12 de junio. Y existirá la posibilidad de otros dos plazos de matrícula. El último plazo terminará el 21 de junio de 2024.

Tabla con plazas, vacantes y solicitudes para las escuelas infantiles públicas de Pamplona