María José Jiménez, farmacéutica en Peralta, se lamenta de la interinidad de los médicos

María José Jiménez Moreno tiene una farmacia en Peralta. Ha indicado a los micrófonos de Cope que existen varias diferencias entre las farmacias rurales y las de las ciudades. Obviamente, la cercanía con el cliente. “Tenemos unas poblaciones más reducidas y a la mayoría de la gente la conocemos, ya sea personalmente o porque llevamos muchísimos años atendiendo a toda la familia”.

Algo que, evidentemente, tiene su contrapartida. Esta atención personalizada “es gratificante”, pero también es exigente. Y es que en el pueblo, María José no deja de ser la farmacéutica en ningún momento. “Muchas veces sales a la calle con tus, hijos al vermut con la familia, y siempre hay alguna pequeña duda en la calle. Se intenta solucionar la verdad, no hay ningún problema”. María José agradece que, cada vez más, la gente sabe diferenciar cuándo está en la farmacia y cuándo no.

La relación de la oficina de farmacia con el centro de salud, de farmacéuticos con médicos, en el mundo rural era mucho más fluido en otras épocas. Es algo que lamenta también Jiménez Moreno: “Actualmente, tal y como está el sistema sanitario, es una pena que no llegamos a conocer a lo que es el personal de centro de salud. El cambio es impresionante, cada día tenemos un médico diferente”.

María José Jiménez ha solicitado una “conexión directa con el médico”, porque podrían “solucionar muchísimos problemas” y así evitar que “la gente acudiera al centro de salud”. Desde SEFAC (Sociedad Española de Farmacia, Clínica, Familiar y Comunitaria) se han propuesto protocolos para intentar aliviar la presión de los centros de salud. Sin embargo, ha indicado que desde el Gobierno de Navarra se han negado. “Filtrar para intentar tratar síntomas menores y así podríamos aliviar bastante lo que son las listas de espera. Siempre con formación y protocolos”.





Población más envejecida

“Está creciendo mucho la demanda y creo que ya a nivel general”, aseguraba a los micrófonos de Cope Navarra. Reclamaba también “una educación sanitaria” desde niños “para evitar la enfermedad”. Aunque también ha dicho que es inevitable que crezca esta demanda por la genética y el envejecimiento de la población. Pero ha incidido en la educación en hábitos saludables desde el nacimiento y en los centros escolares.

Ha indicado que la media de sus clientes es de 65 y 70 años y que tiene varios que superan los 100 años. “Muchas veces lo que hace falta es sobre todo seguir a los pacientes en su medicación”. Aseguraba que lo que les “gusta” es que ante la duda, “vengan sin ningún problema” para así explicar cuantas veces haga falta.