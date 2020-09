María Chivite dice que "el riesgo cero no existe" pero califica los colegios de "espacio seguro"

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, a las puertas de un nuevo curso escolar ha afirmado que "el riesgo cero" del contagio de Covid-19 no existe "en la vida ordinaria y tampoco en el colegio", pero ha asegurado que "los colegios van a ser un espacio seguro".

Ante el inicio del curso escolar en Navarra este mismo viernes, Chivite ha afirmado, en una entrevista en la Cadena Ser, que "es evidente que los datos de casos positivos son numerosos en los últimos días" en Navarra, pero ha defendido que el Gobierno foral "ha puesto encima de la mesa un plan de vuelta al cole con muchos recursos, 47 millones de euros más que al inicio de curso del año pasado, para disminuir las ratios, poner más profesores, más personas para cuidar a nuestros hijos, numerosas medidas de higiene, de seguridad, de ordenamiento de espacios".

Chivite ha afirmado que el Gobierno no baraja retrasar el inicio del curso escolar, aunque ha reconocido que "tenemos datos, sobre todo lo que tiene que ver con la zona de Tudela, que nos preocupan, no voy a decir que no". "Después de las fiestas de Tudela llevamos cinco semanas de incremento de número de casos, cuestión que nos preocupa", ha apuntado, si bien ha asegurado que no se plantea retrasar el inicio del curso.

En cuanto a la realización de pruebas PCR en el ámbito educativo, ha defendido la postura del Gobierno de Navarra de hacer pruebas a los profesionales de grupos vulnerables y cribados en centros escolares de municipios con mayor incidencia de casos. "La Universidad de Navarra ha hecho 3.200 PCR y le han salido dos casos positivos, y esto nos reafirma en la política de rastreo y testeo que llevamos a cabo por el Gobierno de Navarra. Lo primero, casos que tengan síntomas y lo segundo todos los casos estrechos de esos casos, porque hacer PCR de manera masiva sin ningún otro criterio que a la población en general vemos que no tiene mayores resultados", ha asegurado.

Chivite ha afirmado que "sin duda" el sistema sanitario navarro está preparado para una segunda ola de contagios. "Tenemos el plan de contingencia preparado, tenemos recursos para movilizar en caso de una mayor presión asistencial, que no es la que estamos viviendo y desde luego no tiene nada que ver con la que vivimos en los meses de abril. Estamos perfectamente preparados", ha asegurado.

"Es verdad que tenemos muchos casos, pero no podemos comparar la situación de marzo o abril, porque entonces teníamos 500 ingresados, y en estos momentos no llegamos a 70", ha destacado.

La presidenta del Gobierno ha afirmado que "en estos momentos" no se plantea recurrir a la declaración del estado de alarma en Navarra, aunque "es un instrumento que no descartamos, porque nos permitiría hacer confinamientos perimetrales, de municipios o áreas de salud concretas que ahora no podemos hacer". "No es una cuestión que esté ahora encima de la mesa pero es un instrumento que tenemos y si tenemos que hacer uso de él lo haremos", ha asegurado.

"DESACUERDO PUNTUAL" POR EDUCACIÓN

En otro orden de cosas, María Chivite ha abordado la discrepancia surgida entre el PSN y Geroa Bai en torno al pacto de la educación concertada, lo que motivó que Geroa Bai y Navarra Suma pactaran una enmienda para reducir la jornada laboral a los profesores mayores de 57 años.

Chivite ha señalado que "ha sido un desacuerdo puntual" entre los socios de Gobierno. "No es lo deseable, pero es una cuestión puntual, porque en un año de legislatura ha ocurrido en una ocasión, es la excepcionalidad y no la regla", ha afirmado.

No obstante, ha advertido de que la aplicación de esta enmienda supondría un coste de 13 millones de euros a lo largo de la legislatura, algo más de un millón este mismo año, en un momento de menores ingresos para la Hacienda foral.

Precisamente, sobre la caída de ingresos, estimada aproximadamente en un 20%, Chivite ha afirmado que "por ahora las cuentas van aguantando". "Entre el dinero que vamos a recibir del Gobierno de España, unos 160 millones este año, lo que teníamos de remanente, la reorientación de partidas, hay tensiones de tesorería pero estamos afrontando bien sin hacer recortes y esperemos no tener que hacerlos a lo largo de esta situación", ha asegurado.

La jefa del Ejecutivo ha fijado como una de las prioridades cerrar la cifra definitiva de endeudamiento de Navarra, tras un pacto inicial con el Estado que la situó en el 2,3 por ciento. "Fue un primer paso, es un acuerdo revisable al alza. El compromiso del Gobierno de España es que podremos endeudarnos lo que la comunidad necesite y yo en ese sentido estoy tranquila. Navarra pedirá lo que necesita. Lo que no vamos a hacer es pedir un endeudamiento que no sea responsable", ha asegurado.

Con vistas a la negociación presupuestaria de 2021, ha afirmado que no sería "deseable" tener cuentas prorrogadas, aunque ha apuntado que, siendo las cuentas de 2020 superiores a las de 2019, el Gobierno foral tendría margen de actuación si se prorrogan.

Para negociar los nuevos presupuestos, ha asegurado que llamará tanto a Navarra Suma como a EH Bildu, como hizo en 2020. "Ahí veremos la disposición al diálogo que tienen las formaciones políticas. Esperemos que la posición de Navarra Suma no sea la del PP de Pablo Casado", ha señalado.

Sobre medidas fiscales para obtener más ingresos, Chivite ha afirmado que el Gobierno quiere trabajar en la lucha contra el fraude fiscal y también está estudiando las desgravaciones en el ámbito del Impuesto de Sociedades. Sí ha subrayado que "las empresas y las familias están haciendo un esfuerzo más que importante y no sé si sería razonable pedirles más esfuerzo en esta situación económica".

COMPETENCIAS PENDIENTES

En otro orden de cosas, María Chivite ha explicado que en octubre espera que haya un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial sobre el traspaso de las competencias de tráfico, el ingreso mínimo vital y la sanidad penitenciaria. En el caso de tráfico, ha precisado que el pacto consistiría en "la calendarización de la asunción de las competencias, porque no se asumen de la noche a la mañana".

La jefa del Ejecutivo ha señalado, por otro lado, que éste no es momento para un referéndum sobre la jefatura del Estado. "No es lo más urgente ni lo más importante, ni la principal preocupación de la gente. No niego que habrá que abrir el debate, pero en el marco de una reforma de la Constitución, porque abrir un debate por abrir es alimentar una expectativa sin ningún motivo concreto", ha planteado. Chivite ha añadido que es "muy respetuosa con las instituciones contempladas en la Constitución", aunque ha señalado que, "a nivel personal, no puedo compartir que una de las máximas representaciones institucionales que tiene España sea de carácter hereditario".