Malestar en el osasunismo por las declaraciones de Bordalás al terminar el partido

Jagoba Arrasate, técnico rojillo, logró dar en la tecla para sacar un punto en Getafe. Arrasate modificó el tipo de equipo que sacó para tratar de contrarrestar las fortalezas del Getafe. Entre ellas sacó en el centro del campo en banda derecha a Nacho Vidal (habitual lateral) como medio y jugó con Facundo Roncaglia como lateral para frenar las subidas de Cururella. Desde el entorno rojillo se baraja la opción de que el malestar de Bordalás podría venir por ver que Osasuna le ha logrado competir e igualar en sus fortalezas y que el Getafe está siendo, en muchos casos, injustamente criticado por el juego que despliega y lo habría pagado con el equipo rojillo.

Bordalas arrojó una serie de datos al concluir el encuentro y afirmó que “estas son las estadísticas de "Media Coach": Interrupciones del Getafe 15, del rival 37. Remates a puerta 14 contra 4 y cinco a 1 entre los tres palos".

La parte que no cuenta el técnico es que el Getafe realizó 15 faltas y Osasuna 16. También obvia que los de Arrasate esta temporada están siendo alabados por su juego, por su despliegue físico y por no parar de atacar, sobre todo en El Sadar. Ahí están partidos como el del Valencia, Alavés o Barcelona entre otros. Además de esas sensaciones que dejan se pueden comparar algunos datos:

En ataque: Osasuna ha realizado en 13 partidos 136 disparos frente a los 100 del Getafe. Los rojillos han realizado 4.908 pases por los 3.914 de los azulones. Cifras que muestran claramente que los de Arrasate no apuestan por un juego trabado al que hace referencia Bordalás.

En defensa: Osasuna ha realizado 146 faltas en lo que va de temporada, una cifra bastante más baja que las 175 de los de Getafe. Además a los rojillos les han mostrado 37 amarillas contra las 45 de los azulones.

Los datos reflejan que no son ciertas las acusaciones que realiza sobre Osasuna, aunque es verdad que los rojillos cambian el modo de jugar para tratar de competir el partido.

Las declaraciones de Bordalás

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este domingo en rueda de prensa, después de empatar 0-0 ante Osasuna, que muchos clubes esconden "sus miserias" detrás de su equipo, al que siempre acusan de ser duro y de jugar con perder tiempo y hacer interrupciones.

Al técnico alicantino no le gustaron las declaraciones de Jagoba Arrasate antes del encuentro, en las que dijo que en el Coliseum Alfonso Pérez apenas se jugaba al fútbol y sacó datos del partido a relucir para demostrar su opinión.

"Antes de valorar el partido quiero comentar algo que creo que es importante. Ha llegado el momento de hacerlo. Estas son las estadísticas de "Media Coach": Interrupciones del Getafe 15, del rival 37. Remates a puerta 14 contra 4 y cinco a 1 entre los tres palos", afirmó.

"Digo esto porque el técnico rival decía que en el Coliseum apenas se jugaba. Nos atribuían a nosotros lo que hace ellos. Oier (jugador de Osasuna) dice que el Getafe plantea los partidos trabados, cuando han sido ellos los que lo han planteado así. No lo voy a permitir más. El comodín de muchos equipos y técnicos es el Getafe y Bordalás. Si no se ha visto un gran partido es por culpa de que el rival ha venido a empatar a cero. Es tener poca vergüenza atribuirnos a nosotros lo que hacen ellos", añadió.

Cuestionado por si ha hablado con Arrasate y por qué cree que su equipo tiene la fama de duro, respondió que felicitó al técnico de Osasuna después del choque sin intercambiar palabra y dejó claro que nunca habla del juego de los rivales para justificarse.

"El Getafe y Bordalás son el comodín de todos. Llevo cuatro años así en el Getafe. Sus miserias las esconden detrás del Getafe y quien hace eso es un caradura. No lo voy a permitir. Respeto a todos los entrenadores, pero Bordalás es el comodín de algunos", manifestó.

Para Bordalás, "el vaso hoy rebosó" y declaró que la situación que él está viviendo no "sucedería " en un club grande. "Ellos vienen a hacer esos partidos trabados, no el Getafe que sale a jugar al fútbol y a ganar".

Respecto al partido, dijo que el Getafe "entró bien" y volvió a insistir en que no salió a empatar como Osasuna porque sus hombres siempre van a ganar "jueguen donde jueguen".

"Solo hubo un equipo que quiso ir a por el partido y fue el Getafe. Como vinieron a empatar estaban por detrás del balón y muy juntos. Hubo hasta 37 interrupciones, no había visto cosa igual, pero es el Getafe el que hace los partidos trabados. Tenemos la etiqueta de ser el que traba los partidos siendo el equipo más valiente del campeonato. Al final nos vamos con un punto y felicito a los chicos", concluyó

El Getafe choca contra el muro Herrera

El Getafe no pudo superar el muro construido por Osasuna y ambos equipos firmaron un empate sin goles en el Coliseum Alfonso Pérez en un partido con pocas ocasiones que desbarató el debutante por 'accidente' Sergio Herrera.

En una semana en la que se ha celebrado el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, el conjunto navarro hizo honor a la fecha y se atrincheró en el feudo del conjunto azulón, que dominó muchos tramos del partido con escasas ocasiones que no llegaron a buen puerto. Apenas tres, al final, de Jorge Molina y del uruguayo Mauro Arambarri, que salvó Herrera con un par de paradones.

El portero suplente de Osasuna fue decisivo por azar. La lesión de Rubén Martínez en la primera parte provocó su salida al terreno de juego y sus intervenciones fueron sin duda claves para el cuadro navarro.

Y es que, tras los pinchazos del Granada en las tres últimas jornadas, Getafe y Osasuna aspiraban a convertirse en los equipos de moda de la competición. Ambos, entre los humildes, y junto a la Real Sociedad, un escalón por encima, son claramente las sorpresas agradables de LaLiga Santander.

Además, el premio no era sólo ese, un premio simbólico. En juego también estaba acercarse a los puestos europeos e incluso instalarse en ellos. Y ambos equipos llegaban a la cita en un buen momento, con el Osasuna celebrando su récord de partidos invicto en el estadio El Sadar y con el Getafe feliz tras sumar cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros de Liga.

Aunque a los hombres de José Bordalás se les atragantó el Basilea hace días en la Liga Europa, las señales no eran malas en el conjunto azulón. Perdió en Suiza 2-1 con un tanto mal anulado a Ángel Rodríguez por fuera de juego. Sus jugadores, aquellos que perdieron, fueron todos, excepto el serbio Nemanja, sustituidos en masa para afrontar el choque ante Osasuna.

Mientras, Jagoba Arrasate apostó por empantanar el juego con cinco defensas. Colocó al argentino Facundo Roncaglia en el lateral derecho y adelantó por delante de la línea de cuatro zagueros a Nacho Vidal. De ese modo, construyó un muro casi imposible de traspasar.

Jugó a resistir y a golpear en alguna jugada esporádica. Lo primero, lo consiguió en la primera parte. Lo segundo, no. Sólo inquieto con un disparo de Roberto Torres. Nada más. Y, el Getafe, con el brasileño Robert Kenedy insistente pero con la dupla Maksimovic-Arambarri del centro del campo desaparecida, apenas generó ocasiones.

Fueron de Ángel, con un voleón que repelió el portero Rubén Martínez antes de abandonar el terreno de juego con dolores en la rodilla derecha tras chocar con el delantero del Getafe, y de Jason Remeseiro, que se encontró con el cuerpo de Aridane Hernández en un remate con buena dirección.

No hubo nada más que un atasco tremendo en el que nadie avanzaba. El Getafe lo intentó más, pero no encontró huecos entre tantas piernas. Marc Cardona, otra de las novedades del once de Osasuna, se peleó contra el mundo arriba. Al final, los primeros 45 minutos fueron estériles.

Tras la reanudación la tónica fue la misma. Sin modificaciones en los esquemas, en las ideas y en los jugadores, todo siguió igual. Incluso, Osasuna consiguió poco a poco comer terreno a su rival, al que se le fueron apagando las ideas.

Aún así, el cuadro navarro tampoco se prodigó en ocasiones. Su paso al frente no sirvió para nada, apenas para un cabezazo de Rubén García tras un saque de falta que detuvo sin problemas David Soria, mientras que otro cabezazo de Ángel inquietó a Sergio Herrera.

Entonces, Bordalás y Arrasate agitaron un poco los banquillos con la entrada de Jaime Mata y de Brandon Thomas. En los últimos veinte minutos, el Getafe, con tres delanteros, volvió a tomar la iniciativa para acercarse a la victoria.

La tuvo en su mano Jorge Molina, pero remató al larguero una ocasión a bocajarro clarísima cuando tenía todo a favor para adelantar a su equipo. Prácticamente fue el único ladrillo que abrió Osasuna de su muro, que también se asustó con dos zapatazos del uruguayo Mauro Arambarri bien salvados por el héroe Sergio Herrera.

Al final, ni con tres delanteros sobre el campo el Getafe fue capaz de marcar para llevarse tres puntos con los que habría acabado la jornada en puestos europeos. Osasuna, con una buena propuesta defensiva y con la sobresaliente aparición de Herrera, sacó un punto muy valioso en un estadio complicado como el Coliseum Alfonso Pérez.

-- Ficha técnica:

0.- Getafe: Soria; Nyom, Djené, Cabrera, Cucurella; Jason (Jaime Mata, m.74), Arambarri, Maksimovic, Kenedy (Portillo, m. 81); Jorge Molina (Enric Gallego, m.85) y Ángel.

0.- Osasuna: Rubén (Sergio Herrera, m. 16); Roncaglia, Aridane, David García, Estupiñán; Vidal (Brandon, m. 58); Roberto Torres, Oier, Brasanac, Rubén García; y Marc Cardona (Fran Mérida, m. 82).

Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano). Amonestó a Nacho Vidal (m.50), Rubén García (m. 75), Brandon (m. 76) y Oier (m.83) por parte de Osasuna, y a Jorge Molina (m. 81) y Nyom (m.90) del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Santander disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante 10.558 espectadores