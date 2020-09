Los universitarios regresan a las aulas en Navarra "con ilusión": "Todo sea por no volver a la cuarentena"

Los alumnos han vuelto este martes a las aulas de las universidades navarras cumpliendo con las medidas de seguridad y con "ganas" e "ilusión" de comenzar un nuevo curso. La Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra han recibido a los estudiantes en un curso que estará marcado por la incertidumbre.

En la Univerisdad de Navarra se han realizado PCR a toda la comunidad universitaria para comenzar y se irán haciendo PCR aleatorias. Del mismo modo, se han reducido los afotos a la mitad y se han creado 1.566 nuevos espacios de trabajo.

Varios estudiantes han hablado en COPE sobre el nuevo curso que ha comenzado esta mañana. Mikel ha afirmado que lo inicia "con mucha ilusión" ya que "me quedan solo dos años" y reconoce tener "bastantes ganas de empezar ya que el verano está siendo muy largo con esto del coronavirus". Guillermo por su parte reconocía que puede ser su último curso y que tenía "bastantes ganas". Afirmaba que "hay incertidumbre ya que no se sabe cómo va a ir evolucionando todo". Rolf cree que "va a ser un semestre diferente y esperemos adaptarnos bien a las medidas que vayan poniendo" y considera que está más seguro en Pamplona que en su país, Bolivia.

Helana comienza su primer año de carrera "con muchas ganas e ilusión" aunque no tiene problemas en reconocer que lo también "con mucho miedo". No se olvida de la etapa anterior y lo hace "con mucha pena de dejar el colegio". Llega "muy contenta" y "con muchas ganas de conocer a gente nueva". Alberto también comienza "con muchas ganas de afrontar la carrera" que es "una nueva experiencia que viene a partir de ahora para todos", quiere pasárselo bien y también estudiar. Javier también vuelve "con ganas" de "poner fin a un verano que no ha dado pie a hacer planes de amigos" pero lo hace "nervioso, todos juntos, obligados a estar más cerca, va a haber más contacto y a ver cómo evoluciona la situación". Iñaki por su parte también lo hace con "muchas ganas", afirma que ha tenido que "trabajar muy duro" y que "es cierto que la afronto con cierta incertidumbre" sus dudas son "en caso de que haya varios alumnos que den positivo".

LAS MEDIDAS

Respecto a las medidas que se han adoptado en las universidades van con la intención de cumplirlas. Helena cree que las PCR que han realizado en la Universidad de Navarra "ayudará a detectar casos" y que las normas son buenas porque "nadie quiere volver a estar encerrado". Reconoce que "la mascarilla incomoda bastante" pero que "todo sea por no volver a la cuarentena". Iñaki incide en que no les queda otra que "cumplir las normas". Pese a que "no poder estar más de 10 personas, ahora que estamos conociendo a gente y nos impide entablar nuevas relaciones, pero es lo que hay y debemos adaptarnos". Alberto por su parte dice que "llevar mascarilla en clase dificulta mucho la comunicación entre alumnos y con el profesor", pero que "con la costumbre de los últimos meses no se hace tan raro". Javier considera las medidas "necesarias", pero tiene muchas dudas de que se cumplan ya que "la gente tiene muchos vacíos legales para no llevarlas a cabo" refiriéndose a los momentos de comer y beber.