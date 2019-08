Los rojillos comienzan con victoria en su regreso a Primera

La plantilla rojilla volverá mañana martes a los entrenamientos para preparar el debut liguero de Osasuna en el Estadio de El Sadar. Los de Arrasate debutaron el pasado sábado en Butarque frente al Leganés con victoria gracias al gol del Chimy Ávila.

Osasuna volvió con buen pie a la máxima categoría del fútbol español tras imponerse al Leganés en el siempre complicado feudo de Butarque (0-1) gracias a un tanto del argentino Chimy Ávila.

Después de su cómoda salvación el pasado curso presentaban los blanquiazules un nuevo proyecto que, en realidad, no es sino una continuación del anterior con retoques en algunas posiciones concretas.

Así, el venezolano Roberto Rosales fue el único rostro nuevo en el once con respecto a la temporada anterior. Junto a él diez viejos conocidos, algunos de ellos con otra piel. El caso de Iván Cuéllar, renovado. El de Óscar Rodríguez, incorporado de nuevo como cedido. O los de Jonathan Silva y Martin Braithwaite, ya contratados. En el banquillo, un Kenneth Omeruo en la misma situación que estos últimos.

Píldoras de un club en tránsito hacia el asentamiento, que es a lo que aspira el Osasuna tras su regreso a Primera. Los 'rojillos', recién ascendidos, pusieron también en liza un bloque inspirado en lo que les sirvió el año pasado pero con pinceladas.

La suma de dos conjuntos con bases sólidas, más el calor estival, hizo de este un duelo denso; con poca claridad y mucha brega. Al menos durante los cuarenta y cinco minutos iniciales, en los que un disparo alto de En-Nesyri y otro a las manos de Cuéllar nacido de las botas de Chimy Ávila fueron lo único destacable.

Cambió el panorama después del descanso, con un En-Nesyri desbocado que aceptó su rol de referente ofensivo. El marroquí se acercó primero con un tiro desviado por un defensa para acto seguido encontrarse con el palo tras firmar un sombrero y pegarle con poco ángulo.

Además le anularon un gol por fuera de juego y participó en otra acción para la polémica cabeceando un buen centro de Rosales que despejó Rubén y envió posteriormente a la red Braithwaite. El colegiado Alberola Rojas decidió no darlo por bueno al entender que el venezolano la había tocado con la mano en el arranque de la combinación.

Dadas las circunstancias parecía que para llamar al éxito solo era cuestión de insistir. Pero no, la clave era acertar. Lo primero lo hizo el Leganés. Lo segundo el Osasuna. Y el premio final acabó siendo para los navarros.

En uno de los pocos acercamientos de los visitantes el esférico lo recogió Chimy Ávila en la frontal. Levantó la cabeza el atacante y con un disparo seco que pasó rozando el palo superó al arquero. Miró entonces al banquillo Pellegrino para dar entrada a Marc Navarro y a Arnáiz, pero el experimento no dio resultado porque Rubén sacó una excelente mano a cabezazo postrero de En-Nesyri.

Con impaciencia y sin puntería, los madrileños perdieron por primera vez en su estreno como locales durante una campaña desde que están en LaLiga Santander. Su rival, en cambio, dio un golpe sobre la mesa y confirmó que ha vuelto a la elite con ganas de quedarse.

Jagoba Arrasate, entrenador del Osasuna, valoró el triunfo conseguido ante el Leganés en el estadio de Butarque (0-1) durante la disputa de la primera jornada de LaLiga Santander.

"Me saben bien los tres puntos, no hay duda. No sé si es justo. Hemos acertado en las pocas que hemos tenido. Entiendo que el Leganés piense que no ha hecho partido para perder porque después de un primer tiempo igualado en el segundo estaban siendo mejores", dijo en rueda de prensa.

"Hemos hecho el gol, a partir de ahí nos tocó defender y Rubén también en alguna acción nos ha salvado del empate. Seguro que pasará al revés también y no estamos para elegir. Nos llevamos tres puntos en un campo muy difícil", añadió.

Sobre el trabajo de sus centrales, comentó: "Se estaban enfrentando a dos grandes delanteros y han estado muy bien. En general todo el equipo ha trabajado muchísimo pero ellos han brillado más porque han tenido más trabajo. Han estado muy concentrados, se han coordinado muy bien. Era un partido muy difícil para ellos y lo han solventado bien".

Además analizó el uso del VAR en algunas acciones: "No es fácil. Nos tenemos que habituar porque ha habido bastantes situaciones de VAR y se genera esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. Poco a poco a ver si nos vamos adaptando a esto también, que es importante. Sobre todo para el estado emocional".

Preguntado sobre Chimy Ávila, autor del gol de la victoria, apuntó: "En teoría los jugadores que han venido lo han hecho para marcar la diferencia. Y él si algo tiene es que arma muy rápido el disparo con la derecha y con la izquierda, ya el año pasado hizo goles así. En una jugada no muy peligrosa nos ha dado tres puntos".

Por otro lado confió en que los suyos evolucionen durante el curso: "Entiendo que vamos a ir a más. Nos tenemos que adaptar a lo que es la categoría, pelear y luchar hasta el final. Lo tenemos que tener muy presente en cada partido. Dentro de un tiempo daremos una mejor versión pero no estamos para elegir. Se nos ha dado de cara y estamos contentos con los tres puntos".

Ficha del partido Leganes 0 - Osasuna 1:

Leganés: Cuéllar; Rosales (Marc Navarro, m.76), Bustinza (Arnaiz, m.76), Rodri Tarín, Siovas, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Eraso (Recio, m.66), Óscar Rodríguez; En-Nesyri y Braithwaite.

Osasuna: Rubén; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Oier, Jon Moncayola; Torres, Rober Ibáñez (Marc Cardona, m.70), Brasanac (Lillo, m.93); y Chimy Ávila (Luis Perea, m.81).

Gol: 0-1, m.74: Chimy Ávila.

Por otro lado, el club ha informado de que Osasuna contará esta temporada con 15.498 socios, los contabilizados una vez cerrado ya el plazo de renovaciones, lo que significa que han renovado su localidad el 99,21 % de los socios que tenían derecho a hacerlo.

Fuente - Agencia EFE