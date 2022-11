Los policías forales cesa sus concentraciones como "gesto de buena voluntad"

El llamado Movimiento Asindical de Policía Foral ha decidido cesar las concentraciones que ha venido desarrollando en las últimas semanas y ha explicado que quiere tener un "gesto de buena voluntad" una vez que ya está recogiendo "frutos".

En concreto, el movimiento ha valorado en un comunicado que el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno foral, Javier Remírez, ha convocado la Mesa Sectorial de Policía Foral para el próximo 12 de diciembre con un único punto del día, "presentar el tan ansiado reglamento de Jornadas, Horarios y Retribuciones".

"Valorado el nuevo escenario, creemos que es el momento de tener un gesto de buena voluntad y cesar momentáneamente las concentraciones", ha señalado el Movimiento Asindical de Policía Foral.

No obstante, ha precisado que "eso no quiere decir que paremos de trabajar, en absoluto; seguimos trabajando para hacer un reglamento digno, un reglamento bueno para todos, que regule las especiales características de nuestro colectivo". "Nuestra finalidad es completar un reglamento que recoja las necesidades del colectivo, partiendo del consensuado entre mandos y sindicatos", ha añadido.

Para ello, está recopilando "ideas, inquietudes y aportaciones de todas y cada una de las unidades de Policía Foral y estudiando distintos convenios de las Policías de la comarca y autonómicas". "Una vez concluido el trabajo, lo presentaremos a mandos y sindicatos e intentaremos, tal y como ha sido nuestra intención desde el principio, establecer una postura única de cara a la reunión con el consejero", han señalado desde el movimiento.

Así, ha insistido en que el hecho de cesar "las concentraciones y la presión en absoluto significa que vayamos a parar, tan sólo que ahora no es el momento". "Vamos a estar encima del desarrollo reglamentario, y nuestra mano seguirá tendida para trabajar y prosperar. Del consejero dependerá que este movimiento cese o no en sus reivindicaciones. Tened por seguro que si no se consigue un reglamento digno, este movimiento no va a parar. Por supuesto, no nos olvidamos del resto de reivindicaciones, pero ahora es momento de centrarse en este reglamento", ha afirmado.