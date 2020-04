Los partidos navarros apuestan ante el descenso de ingresos por la deuda y no por lo recortes

Ante la previsión del descenso de ingresos en la Hacienda Foral, los partidos navarros apuesta por la deuda y no por lo recortes. Los partidos que sustentan el Ejecutivo foral insisten en que en esta crisis no hay que hacer recortes. Además, el portavoz socialista asegura que no contemplan recortes.

Respecto al Plan de reestructuración económica que anunció la presidenta Chivite, los grupos insisten en que en necesario contar con el Parlamento. Las formaciones han coincidido en que el plan tiene que contener prioridades.

El Parlamento de Navarra quiere tener una participación activa en el plan de reactivación económico y social anunciado por el Gobierno foral para superar las consecuencias del coronavirus y ya desde ahora adelantan que rechazarán los recortes como fórmula.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios han coincidido este lunes en que hacer frente a la crisis conllevará importantes gastos y la misma dejará una merma de ingresos, por lo que han apostado por la emisión de deuda pública si fuera necesario como medio para obtener recursos.

En este sentido, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha indicado que "el Parlamento debe ser clave y esencial desde el inicio del proceso porque representa al conjunto de los navarros" y por eso ha reclamado que se tenga en cuenta el peso de cada grupo y advertido de que el suyo "no va renunciar" al que le otorga 38% de la ciudadanía que le votó.

Y ha adelantado que sus "reformar el sistema sanitario para garantizar la seguridad de todos si hay un nuevo brote", "vincular" políticas sanitarias y sociales; reactivar la economía y tomar medias que apoyen la generación de empleo, y adoptar medidas también para ayudar a los más vulnerables.

Para compensar la caída de los ingreso el socialista Ramón Alzórriz ha apostado por eliminar la regla de gasto y que los ayuntamientos tengan así más recursos para atender las necesidades de sus vecinos, y por emitir "deuda toda la que se pueda, porque en ningún caso contemplamos recortes".

Ha asegurado además que en todo caso el Parlamento estará integrado en el plan de reestructuración porque en el Gobierno hay una "escucha permanente de las propuestas", que en el caso del PSN pasan por el empleo de la mano de los agentes económicos y sociales, y una flexibilización fiscal para autónomos y pymes.

María Solana, de Geroa Bai, ha considerado que en ese plan de reactivación es "imprescindible reivindicar el papel de las entidades locales" y que estas puedan "disponer de todos sus recursos", así como la emisión de deuda para poder mantener el estado de bienestar y hay que hacerlo "cuanto antes".

"No contemplamos en ningún caso un escenario de recortes,. hay que replantear la política de ingresos para una redistribución de la riqueza más equitativa" y además "la posibilidad de la deuda siempre va a estar ahí", ha dicho la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, quien además ha aludido al superávit, los fondos europeos y el próximo Convenio Económico.

Ha defendido además el papel "fundamental" que debe desempeña el Parlamento en ese plan de reactivación, como los sindicatos, reclamado una comisión de seguimiento del mismo, apoyo para el tejido productivo propio y una nueva fiscalidad para Sociedades y Patrimonio, y advertido de que el Gobierno si equivocará si pretende "calcar el plan moderna para que lo pivote el consejo de diálogo social"·.

Por podemos, Mikel Buil, ha señalado que el plan de reactivación debe tener en cuenta a autonómos, cooperativas, sindicatos, patronal, expertos medioambientales y en brecha de género, ya que el Parlamento en todo caso participará en él porque deberá aprobarlo y para disponer de fondos la deuda será "siempre antes que un recorte".

Un plan que para su grupo tiene que priorizar el empleo y las brechas de género, territorial y de edad que dificultan la igualdad de oportunidades, además del reto medioambiental, y las residencias de mayores y la dependencia "para que sean fuentes de bienestar y de empleo".

Para I-E, ha comentado Marisa de Simón, Parlamento, ayuntamientos, sindicatos y sociedad civil deben participar en este plan de reconstrucción, que exigirá un esfuerzo económico si se quiere recuperar la normalidad y en este reto ha avanzado que su coalición dirá "no a los recortes y no a una salida neoliberal de la crisis".

Si idea es "un salida (de la crisis) social y justa" que permita "un nuevo modelo económico y ambiental, un estado social avanzado", lo que requerirá a su juicio de "una reforma fiscal profunda", incluido un nuevo "impuesto de solidaridad temporal", una banca pública y la derogación de la ley de estabilidad y de la reforma laboral.