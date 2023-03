Los parlamentarios de Podemos Navarra no acuden a más de la mitad de las Comisiones de la Cámara

Mikel Buil y Ainhoa Aznárez, parlamentarios forales de Podemos, no han acudido a más de la mitad de las Comisiones y Sesiones de Trabajo que se han celebrado en la Cámara de Navarra en lo que llevamos de año.

Según ha podido comprobar Cope Navarra en la web del Parlamento de Navarra, desde el 1 de enero hasta el 17 de marzo se han celebrado 91 comisiones y no han acudido a 54. No han ido a más de la mitad y eso que el reglamento les obliga a ello (excepto enfermedad o baja laboral).

El Reglamento actual de la Cámara recoge en su Artículo 21 que “los Parlamentarios Forales tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno, a las de las Comisiones de que formen parte y de cumplir fielmente las obligaciones propias de su cargo, ajustándose, en todo momento, a lo establecido en el presente Reglamento”.

Los parlamentarios de la formación morada, no fueron a 14 de las 33 que se celebraron en enero. En febrero, de las 32 que hubo no acudieron a 21 y en lo que llevamos de marzo (hasta el día 17), no han aparecido en 14 de las 26 que se han realizado.

Además, da la casualidad de que la mayoría de ausencias se han producido en las sesiones de las 15 horas.