Los consumidores de Navarra gastaron una media de 246 euros en las rebajas, un 116% más que el año pasado. Así lo recoge la edición Estacional de El Observatorio Cetelem, dado hoy a conocer, en el que se analiza el gasto realizado por los consumidores navarros en este periodo de compra, en comparación con años precedentes.

En datos concretos, un 34,8% declara haber realizado el mismo gasto, lo que supone un retroceso de dos puntos respecto al año pasado. La mayor diferencia respecto a los resultados del año pasado es el aumento de navarros que declara haber gastado más en estas rebajas, 39,1%, frente al 18,2% del año anterior, lo que supone un aumento de 20,9 puntos porcentuales.

Según recoge el sondeo, un 43,5% de los encuestados reconoce que la pandemia ha modificado su comportamiento de compra online, frente al 54,5% que así lo manifestaba el pasado año, por tanto, 11 puntos menos en 2022 que el año pasado.

En cuanto al tipo de productos que han atraído el interés en este período de descuentos, destaca la ropa (73,9%, frente al 54,5% 2021); calzado y complementos (30,4% vs 45,5% en 2021); perfumes (8,7% vs 9,1%); textil y calzado deportes (21,7% vs 9,1% en 2021); y libros (17,4% vs 9,1% en 2021).