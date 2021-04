Los ingresos hospitalarios en Navarra por encima de los picos de la tercera ola

Los ingresos hospitalarios en Navarra a causa del Covid-19, tanto en planta como en UCI, superan ya las cifras de la tercera ola, según ha explicado este miércoles la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin.

Actualmente, hay 202 personas ingresadas en planta y 39 en UCI. Además, el perfil del paciente ingresado ha variado. "Es un paciente más joven y que ingresa con más riesgos y con más gravedad", ha informado la consejera en una rueda de prensa en la que ha analizado la situación sanitaria. La incidencia acumulada de casos de Covid-19 en los últimos 14 días es de 435 por 100.000 habitantes. En la anterior semana el número de casos ha crecido un 28% con respecto a la anterior.

Induráin ha afirmado que, a diferencia de la tercera ola tras las Navidades, en esta nueva ola la cepa predominante es la inglesa. Así, en la actualidad, entre el 98 y el 100% de los casos son de la cepa inglesa. "Esto está siendo determinante para que se haya duplicado el riesgo de hospitalización y de UCI en muchos tramos de edad. Estamos viendo que contagia más y que se traduce en casos más graves en cuanto a hospitalizaciones, que crecen con mayor rapidez", ha dicho.

La consejera ha precisado que "un 10,3% de los contagiados acaba hospitalizado y un 18,4% de los hospitalizados puede ir a la UCI". "Son datos serios. Estamos ante una ola diferente, con un contexto social distinto, con un menor seguimiento de las medidas probablemente por más cansancio o fatiga pandémica. No lo podemos obviar y tenemos que afrontarlo y gestionarlo para evitar llegar a escenarios peores", ha dicho.

Por otro lado, la consejera ha valorado la importancia de la vacunación, señalando que, según el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, desde el inicio de la administración de vacunas a finales de diciembre se han evitado en Navarra 700 infecciones sintomáticas, 200 ingresos y 50 fallecimientos. "Son cifras importantes que nos hablan de la efectividad de la vacunación. Pero la vacunación, en las tasas en las que estamos, no es suficiente para una contención de la cuarta ola y no nos tiene que dar una falsa seguridad, porque las personas vacunadas se pueden infectar y pueden transmitir la infección. Se infectarán menos y tendrán un cuadro más leve, pero que eso no nos lleve a una sensación de falsa seguridad", ha afirmado.

Desde el inicio de la vacunación se han evitado en Navarra 700 infecciones sintomáticas, 200 ingresos y 50 fallecimientos





Por eso, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a mantener "todo el abanico de medidas de prevención y de protección". "Nos seguimos jugando ingresos y fallecimientos, que han crecido de una semana a otra", ha dicho.





Santos Induráin ha afirmado que "hay que parar esto" en un momento en el que los profesionales "ven las plantas y la UCI de nuevo llenándose y constatan el rechazo de algunas personas en ponerse en contacto con el sistema nada más apreciar que tiene síntomas, o las reticencias a dar todos los contactos estrechos de un caso".





"Entendemos la fatiga pandémica pero es mucho mejor dar a un familiar como contacto estrecho que tener que visitarlo luego como paciente en un hospital. Suena duro, pero no es descartable. El virus sigue ahí y el esfuerzo colectivo empieza por la actitud de cada uno", ha asegurado.