Los hosteleros navarros ven "dramática" su situación tras la suspensión de San Fermín 2020

La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra no ha tardado en manifestarse tras la confirmación de la decisión de suspender la celebración de los Sanfermines en julio y han manifestado que es "dramática" para el sector. "Esto es como una muerte anunciada, no por mucho esperarla es menos dramática", ha señalado Nacho Calvo, secretario general de la asociación.

Nacho Calvo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que la situación provocada por el coronavirus "es incompatible con el chupinazo y con los toros porque hay una masa de gente" y esto "se viene a añadir a lo que estamos sufriendo, se anula la Semana Santa, se anula el puente de mayo, se anula la semana del pincho, es una escalada dramática".

El secretario general de la asociación ha señalado que tras más de un mes de estado de alarma "no tenemos certeza de ningún tipo y esto no es razonable, no es normal a nivel económico, seguimos igual, cerramos los primeros y vamos ser los últimos en abrir".

Nacho Calvo ha explicado que, según un estudio elaborado en el año 2006, los Sanfermines representan aproximadamente entre el 15 y el 20 por ciento de la facturación de los bares.

Sobre la posibilidad de que haya locales abocados al cierre ante la crisis provocada por el coronavirus, el secretario general de la asociación ha afirmado que "va a depender mucho de la ayuda de la Administración pública".

Así, ha reclamado que el sector pueda recurrir a los expedientes de regulación temporal de empleo mientras no pueda abrir, aunque se levante el estado de alarma. Nacho Calvo ha apuntado que esta medida generaría "tranquilidad". "Hemos cerrado por fuerza mayor y esa situación va a continuar en el tiempo", ha dicho, señalando que esto permitiría al sector no afrontar ese coste laboral.

Además, ha reclamado al Gobierno de Navarra medidas fiscales. "Es hora ya de que tengamos algún tipo de decisión. Estamos sufriendo y no tenemos respuesta", ha dicho.

Nacho Calvo ha criticado que "estamos viendo que pasa el tiempo y no puede pasar el tiempo porque puede haber empresas que se cierren". Según ha explicado, "el problema" es que no saben cuando podrán retomar su actividad. "No dicen nada. Llevamos 40 días de cierre, ¿vamos a llegar a 150 o a final de año? Tenemos que empezar a trabajar de alguna manera", ha dicho.