Los errores que no debes cometer para hacer un Camino de Santiago seguro

El Camino de Santiago es una de las grandes experiencias que se pueden realizar. Te dejamos una serie de consejos para evitar errores de seguridad durante el camino que dan desde la Guardia Civil.

CONSEJOS PARA UN CAMINO SEGURO

La Guardia Civil con el Escuadrón de Caballería vigilará el Camino de Santiago en Navarra La Guardia Civil potencia el Plan de Seguridad Jacobea durante la época estival con el fin de garantizar la seguridad de los peregrinos Pamplona 13 jul 2020 - 14:31

La Guardia Civil ofrece a los peregrinos una serie de recomendaciones de seguridad para realizar el Camino de Santiago. Así, aconseja utilizar la ya citada aplicación Alertcops y llevar a mano el DNI o Pasaporte para mostrarlo a la autoridad en caso de que sea requerido.

También pide vigilar las pertenencias, en especial los efectos personales, dispositivos electrónicos, documentación, dinero y objetos de especial valor, sobre todo en lugares sin vigilancia, de tránsito o con gran afluencia de personas. "No los exhibas innecesariamente. Viaja ligero de equipaje. No lleves grandes cantidades de efectivo y repártelo entre el equipo y tus prendas de uso habitual, en sitios de difícil acceso como bolsillos interiores. Anota los códigos de seguridad PIN, PUK e IMEI de tu móvil", recomienda la Guardia Civil.

También aconseja caminar en compañía y de día. "Evita caminar solo, sobre todo si eres mayor, y a ser posible entre los meses de noviembre y marzo. Procura hacer tus desplazamientos durante las horas diurnas", señala.

Otra de las recomendaciones es que el paso del peregrino no deje huella, respetando el medio ambiente. "Usa las instalaciones para el depósito de basuras, desechos y otros desperdicios. No recolectes seres vivos (flora, fauna) o elementos del paisaje. Acampa en zonas autorizadas y habilitadas", pide.

Además, aconseja desconfiar de los extraños, "sobre todo si se aproximan demasiado con cualquier excusa, como preguntar algo u ofrecerse a ayudarte con la carga de tus pertenencias, o si chocan contigo de manera fortuita". "Tampoco confíes en quien te recomiende atajos, puntos de interés o servicios fuera de ruta", añade.

La Guardia Civil también llama a cuidar las instalaciones comunes como albergues, puntos de información, sitios de descanso y avituallamiento, hitos, fuentes, señales, paneles informativos y otros elementos indicadores de dirección. En la misma línea, pide preservar el patrimonio histórico-artístico.

Otra de las recomendaciones es seguir la indicación amarilla del Camino de Santiago, respetar las normas viales y hacerse ver. "La concha, la estrella o la flecha te marcarán el camino a seguir. No te aventures por sendas o atajos distintos, remotos o no señalizados. Tampoco por PR o GR. Si usas vías convencionales respeta las normas viales, extrema las precauciones y hazte ver en todo momento por medio de reflectantes o prendas llamativas. Camina siempre por sendas señalizadas; si vas por el arcén, hazlo por tu izquierda y en fila india. Si vas en bici o a caballo, circula por el arcén o lo más ceñido a la derecha, usa el casco y no vayas en pelotón", apunta.

La Guardia Civil también aconseja que el peregrino informe con frecuencia a familias y amigos sobre su ubicación. "Lleva siempre un dispositivo móvil de comunicación -con batería suficiente- que permita localizarte y con el que poder alertar de cualquier emergencia propia o ajena", señala.

Además, mientras se hace el Camino, se recomienda proteger el hogar, no informando a desconocidos, ni en lugares públicos, ni en redes sociales, de la realización del Camino.

También recomienda la Guardia Civil hacer una planificación de la ruta, desde la previsión meteorológica a la red de alojamientos, reservas, autorizaciones, distancias, dificultad, lugares de descanso, avituallamiento o sitios de interés. "Mide tus fuerzas y evita los excesos. Sé consciente de tus posibilidades, estado de salud y condición física. Aliméntate de manera adecuada y abandona la marcha cuando sientas que las fuerzas te abandonan", recomienda.

Por último, ante una emergencia o sospecha, la Guardia Civil aconseja contactar con la policía. "Como víctima, perjudicado o testigo, alerta al número universal (urgencia sanitaria, bomberos, seguridad ciudadana en el 112) o a las fuerzas y cuerpos de seguridad", explica.

ALERT COPS

Una aplicación que te permitirá hacer el camino de una forma más segura con un apartado especial para quienes hacen el camino. Está disponible en Android e IOS.

La app gratuita de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Tiene múltiples utilidades y podrás comunicar cualquier alerta o emergencia desde tu dispositivo móvil en tiempo real. Tu posicionamiento se envía de manera automática a los centros operativos policiales y serás rápidamente localizado y atendido.