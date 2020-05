Los alumnos navarros de Infantil, Primaria y Secundaria no volverán a clase hasta el curso que viene

Ya es oficial en Navarra que los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria no volverán a las aulas este curso. Sin embargo, en la Comunidad foral sí podrán acudir a partir del 1 de junio con carácter voluntario los alumnos de 2º de Bachillerato para preparar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU) y la convocatoria extraordinaria, en caso de que Navarra pasa a la fase 2. Así lo ha anunciado el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno.

"Desde un punto de vista estrictamente académico, se considera importante facilitar al alumnado de 2º de Bachillerato la posibilidad de acudir desde el 1 de junio hasta el 19 de junio con el objetivo de preparar la EvAU y la convocatoria extraordinaria, no para realizar pruebas de evaluación que chocarían con la voluntariedad" afirma el consejero.

Así lo ha dado a conocer el consejero en una comisión parlamentaria, a petición propia, de Navarra Suma y EH Bildu, en la que ha explicado que se ha decidido que sólo se incorporen los alumnos de 2º Bachillerato por "la relevancia académica" y por "la posibilidad de garantizar las medidas preventivas".

Según ha expuesto, las características del alumnado de Infantil, Primaria y las circunstancias del alumnado de Educación Especial "no permiten garantizar que se respete la distancia de dos metros ni el uso correcto de los equipos de protección". "Resulta difícil garantizar las medidas recomendadas respecto al distanciamiento en las aulas donde se comparten materiales", ha comentado.

Respecto al resto de alumnado de institutos, Gimeno ha señalado que su incorporación "impediría garantizar los espacios para la incorporación de todo el alumnado de 2º de Bachillerato".

Se dividirán los grupos para no superar los 15 estudiantes, se adoptarán todas las medidas de higiene y seguridad, se intensificará la limpieza y no habrá servicio de transporte ni comedor. En cuanto al profesorado, se respetará la no incorporación de profesorado sensible, grupos vulnerables y la prioridad de continuar con la formación a distancia quien tenga a cargo personas dependientes o hijos menores de 14 años.

SE AMPLÍA UN DÍA LA EVAU

En cuanto a las pruebas ordinarias de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU), Gimeno ha anunciado la ampliación en un día de las pruebas para evitar masificaciones.

Así, se va a distribuir las pruebas en más días, cuatro en vez de tres, para que los estudiantes "acudan a estas con holgura y puedan regresar a sus hogares entre prueba y prueba". De este modo, se adelanta el primer día de las pruebas al día 23 de junio y se prolongarán hasta el 26 de junio.

PLAZOS ADMINISTRATIVOS

Por otro lado, el consejero de Educación ha avanzado que los plazos administrativas de matrícula en diferentes ciclos se podrán realizar de forma telemática y de forma presencial con el formato de cita previa en los centros.

En cuanto a las fechas, ha explicado que la prematrícula de escuelas infantiles será del 25 de mayo al 5 de junio; en educación infantil de 3 años, de 8 de junio al 12 de junio; en Formación Profesional, de 25 de mayo al 5 de junio; y en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del 1 al 5 de junio.

UN NIVEL DE ATENCIÓN "MUY ACEPTABLE"

En su intervención, el consejero ha detallado las acciones emprendidas por la comunidad educativa para "paliar una situación nunca antes vivida en nuestra historia reciente, una situación inédita y absolutamente excepcional que nos ha obligado a todos a realizar un esfuerzo enorme y continuado para seguir garantizando el derecho básico a la educación".

En su opinión, "a pesar de los enormes retos, se ha conseguido con éxito garantizar ese derecho con algunas carencias que reconocemos, pero con un nivel de resultado de atención docente no presencial muy aceptable".

Ha afirmado Gimeno que la Comunidad foral "transita el camino para cerrar la brecha existente para un futuro" y ha detallado que se han comprado 10.783 equipos, 808 kits de conectividad y se han contratado 1.500 líneas de datos para garantizar la cobertura.

En este sentido, ha explicado que la brecha digital detectada en el estudio en el ámbito de la acción tutorial "está subsanada desde 5º de Primaria a 2º Bachillerato de la red pública" y ha avanzado que "se va a proceder a sufragar las necesidades del alumnado de los centros de la red concertada y desfavorecidos.