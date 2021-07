El 13% de los afectados por un siniestro, molestos con su compañía de seguros

El 13% de las personas que se han visto afectados por un siniestro, como un accidente de coche o una fuga de agua en casa, se muestran insatisfechas con su compañía de seguros, según indica una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

Las principales razones de sentirse molestos son la mala atención ofrecida por la aseguradora, que le hayan denegado la cobertura y que consideran insuficiente la indemnización ofrecida.

Demandan una mayor orientación y agilidad en los pagos

Muchos de los asociados de Irache no saben cómo actuar tras el accidente de coche o la fuga de agua en casa y se muestran molestos con la falta de información de su seguro, ya que entienden que debería explicarles con más claridad y una mejor atención los pasos a dar.

En otras ocasiones, la inquietud se debe a que no ofrecen la propuesta de indemnización por escrito, sino que solo la trasladan de forma verbal y sin dar grandes explicaciones.

También es habitual que el consumidor se muestre muy molesto porque el seguro tarda mucho en pagar la indemnización o en realizar la reparación, si es que se ha comprometido a ello. Por eso, en ocasiones los consumidores se ven obligados a realizar por su cuenta el arreglo y en ocasiones luego se producen desacuerdos por la factura de los trabajos. En principio, la aseguradora tendría cuarenta días desde la declaración del siniestro para pagar, al menos el importe mínimo que pueda deber.

Posibilidad de designar un tercer perito

No es extraño que el perito de la compañía aseguradora calcule una indemnización que el tomador considera insuficiente. En estos casos, el consumidor tiene derecho a que otro perito, previo pago, haga la valoración del daño. Si no hay acuerdo entre los peritos, las partes podrán acordar la designación de un tercer perito y someterse a su dictamen. Si no se llega a este acuerdo, habrá que llevar el caso por vía judicial. En ocasiones, se han llegado a ver diferencias para la reparación de un mismo coche que superan los dos mil euros.

Los convenios entre aseguradoras confunden al consumidor

Los convenios existentes entre algunas aseguradoras consiguen confundir en muchas ocasiones a los consumidores a la hora de negociar la indemnización. Muchos socios de Irache se muestran sorprendidos porque, tras haber sido golpeados por otro vehículo, ven que tienen que negociar con su propio seguro -en lugar de con el del coche que le golpeó-, que niega la indemnización o quiere rebajársela notablemente.

Esto se explica porque en ocasiones los acuerdos entre aseguradoras hacen que la póliza del tomador tenga que hacerse cargo de la indemnización, aunque la responsabilidad sea del otro vehículo.

El tomador del seguro puede elegir el taller al que llevarlo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras un accidente con el coche, el tomador puede elegir libremente el taller al que llevar el coche, salvo que la póliza indique lo contrario. Así, el consumidor podrá echar mano de un mecánico de su confianza, que pueda hacer un informe técnico del vehículo si hace falta rebatir la propuesta de indemnización del seguro. Muchas personas dejan que el seguro elija el destino del coche tras un accidente y el vehículo acaba en un taller convenido con la compañía.

Fugas de agua en casa o pequeños incendios

También se dan desacuerdos con las indemnizaciones que se proponen tras siniestros en las viviendas, fundamentalmente por fugas de agua o por fuegos. Es habitual que los técnicos de Irache negocien con la compañía y finalmente se llegue a un acuerdo. En ocasiones, eso sí, es necesario contratar un informe pericial que rebata la propuesta del seguro.

En los seguros de hogar en ocasiones se dan problemas por la falta de actualización de los bienes asegurados. Al producirse un siniestro, la compañía sólo estará obligada a aplicar una regla de proporcionalidad y no pagar todo el daño, si no lo que corresponde a la prima pagada.

Recoger pruebas que acrediten el daño producido

En cualquier caso, tras sufrir un siniestro cubierto por algún seguro, en un primer momento siempre conviene recoger las pruebas que acrediten el daño producido, ya sea por medio de fotografías, testimonios, partes médicos o con cualquier otro soporte. Este material siempre puede venir bien para negociar con el seguro o incluso para el informe pericial independiente que se pueda contratar. Además, debe dar parte al seguro cuanto antes; si no concreta nada la póliza, en los siete días siguientes al siniestro.

Por otro lado, siempre es más conveniente comunicarse con la aseguradora por escrito y de forma fehaciente, tanto para dar el parte, como para solicitar la propuesta de indemnización por escrito o para cualquier otra solicitud o gestión que se quiera llevar a cabo.