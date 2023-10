Llegan las lluvias y las temperaturas otoñales

El delegado de AEMET en Navarra Peio Oria ha indicado en Cope Navarra que este otoño se sitúa con cinco grados de anomalía térmica, superando así al que era el mes con mayor anomalía térmica hasta el momento (octubre de 2022). Aunque a principios de esta semana todavía habrá temperaturas por encima de lo normal en Navarra, lo cierto es que de cara al fin de semana se experimentará una bajada de temperaturas y la llegada de lluvias. Viviremos así un tiempo puramente otoñal.

Peio Oria no ha descartado que se vuelva a vivir algún otro episodio suelto de temperaturas inusualmente altas, pero asegura que ya este verano muy prolongado ha terminado. Eso tampoco indica, no obstante, que llegue el invierno. Al menos en octubre, no se espera que llegue el frío de repente.