El legado de Trump, analizado por un profesor de la Universidad de Yale en una charla online de la UPNA

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha organizado para este miércoles, 3 de febrero, una charla online en la que intervendrá el profesor de Sociología de la Universidad de Yale (Estados Unidos) Robert M. Fishman.

La sesión, que será de 19 a 20 horas, podrá seguirse online a través de la aplicación Zoom y el título es 'Daños a la Democracia: el legado de Trump en Estados Unidos', ha explicado la UPNA en un comunicado.

La charla, enmarcada en la 'Escuela de Democracia' de la UPNA que coordina el profesor del Departamento de Derecho Jorge Urdánoz Ganuza, tendrá lugar en español. La asistencia será reconocida con 0,2 créditos para los estudiantes que así lo soliciten a través del formulario diseñado al efecto. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.

Robert M. Fishman es doctor en Sociología por la Universidad de Yale y profesor CONEX de Ciencia Política y de Sociología en el Departamento de Ciencias Sociales y en el Instituto Carlos III-Juan March de la Universidad Carlos III. Ha ejercido como docente en las universidades de Notre Dame y Harvard (Estados Unidos) y es autor de diversos libros y trabajos sobre la práctica democrática, la política y la cultura y las consecuencias de la desigualdad.

Fishman ha recibido diversos premios y reconocimientos. Entre sus obras más destacadas se encuentran 'Origins of the Iberian Divide in Political Inclusion' (Oxford University Press, 2019), 'Democracy's Voices' (Cornell University Press, 2004) y 'Working-Class Organization and the Return to Democracy in Spain' (Cornell University Press, 1990), las dos últimas, publicadas también en castellano.