Las nuevas prohibiciones para la venta de productos de plástico de un uso entran en vigor el día 3 de julio

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una campaña para informar sobre las nuevas prohibiciones para la venta de productos de plástico de un solo uso, de productos fabricados con plástico oxodegradable y de monodosis o cápsulas de materiales no reciclables, que entrarán en vigor este próximo 3 de julio en cumplimiento de la ley foral de Residuos y su Fiscalidad.

En concreto, se trata fundamentalmente de cubiertos y platos, pajitas, bastoncillos, agitadores de bebidas, palitos de globos, recipientes para comida/bebidas de poliestireno expandido y monodosis y/o cápsulas no reciclables; productos de plástico de un solo uso que, en su conjunto, componen el 43% de todos los residuos que contaminan los mares.

Desde el 3 de julio se prohíbe la venta de platos, cubiertos, pajitas, monodosis y otros envases de plástico no reciclables

Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, "el objetivo de esta medida es fomentar la prevención de residuos y evitar el consumo de estos productos, muy extendidos en el mercado, y que generan un problema medioambiental y de salud humana graves".

Gómez ha remarcado que "el cumplimiento de estas nuevas obligaciones es la mejor respuesta que podemos dar al gran problema de los residuos y en concreto a los residuos plásticos". Y ha animado a la ciudadanía a "cambiar nuestros hábitos, despedirnos de los plásticos de un solo uso, y sustituirlo por alternativas reutilizables o sostenibles".

La consejera ha recordado, además, que "Navarra fue pionera en el Estado con la aprobación de la innovadora ley foral 14/2018 de Residuos y su Fiscalidad en virtud de la cual se prohibieron en 2020 las bolsas de plástico de un solo uso". "La ley nos sigue enmarcando en 2021 en una economía circular con la prohibición de todos estos productos perjudiciales en materia de medioambiente y de salud", ha subrayado.

LA CAMPAÑA

La campaña lanzada por el Gobierno foral, 'Agur plástico Adiós' va acompañada de un código QR que lleva a la página web de la OPREC (Oficina de Prevención de Residuos e impulso a la Economía Circular) donde se ofrece más información técnica y detallada de la nueva norma.

Desde ahí se puede acceder también a un vídeo explicativo creado al afecto, imágenes de los objetos cuya circulación en el mercado va a quedar prohibida y sus alternativas sostenibles, así como otros contenidos informativos.

El mensaje se resume en lemas como 'Fuera, nadie te ha invitado a esta fiesta, vete y no vuelvas', 'Esto no es un hasta pronto, ¡es un hasta nunca!' y '¡Adiós plástico, no te echaremos de menos!'.

La campaña se difundirá en prensa, radio, medios digitales y redes sociales. Incluye también cartelería exterior para espacios públicos, sociedades, piscinas, etc. y cinco lonas de gran tamaño que se colocarán en el Señorío de Bertiz, Pantano de Alloz, Ayuntamiento de Olite, Ciudadela de Pamplona y Balsa del Pulguer.