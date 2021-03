El 85% de las mujeres de Pamplona dice sentir o haber sentido miedo en la ciudad

Entrevista con María González, portavoz de Fundación Visiona, que nos presenta el 'Mapa del miedo' con datos como que las mujeres califican con un 7,8 la sensación de seguridad en Pamplona, un 85% siente o ha sentido miedo alguna vez por la calle.

ENRIQUE MAYA, ALCALDE DE PAMPLONA

Audio Enrique Maya en COPE Navarra con 'El alcalde responde'

Estudiantes de 4º de Periodismo de la Universidad de Navarra, dentro de su Trabajo de Fin de Grado (TFG), han elaborado un Mapa del Miedo de Pamplona en el que identifican las calles de la capital navarra en los que las mujeres se han sentido inseguras. Un estudio que revela que, si bien las mujeres califican con un 7,8 la sensación de seguridad en Pamplona, un 85% siente o ha sentido miedo alguna vez por la calle.

El proyecto se ha realizado a través de 1.500 testimonios de mujeres residentes en Pamplona de todas las edades, desde los 9 hasta los 93 años, con el objetivo de "informar y promover cambios reales" y se complementará con la campaña #CaminaSinMiedo, vídeos, podcast y reportajes, además de una encuesta masculina. Los alumnos que trabajan en este proyecto son Jordi Fernández (director), Daniela Arnal, Clara Barreras, Javier Erro, María González, Ainhoa Leoz, Sofía Lázaro, Isabella Ordóñez, Xabier Pita e Ignacio Sánchez-Reig.

El Mapa del Miedo de Pamplona, que ha sido presentado este sábado en rueda de prensa por Jordi Fernández y Ainhoa Leoz, revela que la sensación de miedo está mucho más presente en la franja de los 15 a los 29 años, ya que el 93% de las mujeres que se encuentran entre esas edades afirma haberse sentido insegura alguna vez por la calle.

De las cerca de 600 calles que conforman la ciudad de Pamplona, un 40%, 258 del total, han sido mencionadas en el estudio

El 32,5% de los factores que incrementan la sensación de miedo son problemas de iluminación, pero las mujeres también señalan como factores el "sentirse sola", en un 21,6%, y la presencia de grupos o particulares, de personas del sexo masculino que no les transmiten confianza, en un 15,8%; además de otros factores como "una impotencia con respecto a la posibilidad de acoso, el haber vivido personalmente ese acoso, la presencia de bares y gente ebria; y también la estrechez de la vía y por último que la calle presente escondrijos, recovecos o sea una zona con muchos árboles".

De las cerca de 600 calles que conforman la ciudad de Pamplona, un 40%, 258 del total, han sido mencionadas en el estudio. De ellas, 129 calles son identificadas por al menos tres mujeres como zonas por las que evitan pasar o en las que alguna vez han sentido miedo. Finalmente, el proyecto ha identificado 24 "puntos negros" en los que como mínimo el 1% de las mujeres de Pamplona "se ha sentido en peligro alguna vez", lo que supone más de 1.000 mujeres.

LA VUELTA DEL CASTILLO, LA CALLE QUE MÁS MIEDO PRODUCE

El Mapa del Miedo incluye las 45 calles más repetidas, pero haciendo distinciones según el número de veces que han sido mencionadas. Las 10 primeras están en rojo, 14 en naranja y 21 en amarillo. El mapa puede consultarse en la web fundacionvisiona.org.

La conclusión de este estudio es que la calle que más miedo produce es la Vuelta del Castillo en todo el tramo desde el pasadizo de los Fueros hasta Pío XII. El 8'73% de las participantes en la encuesta ha señalado esta calle, y el factor que más incrementa su miedo es, en un 72,5%, la oscuridad de la Vuelta del Castillo. La mala iluminación y el "estar solas" por la noche son una constante en las 10 zonas más mencionadas.

Después de la Vuelta del Castillo, se encuentran el parque de la Ciudadela, la Avenida Zaragoza con la Calle Río Urrobi, la Calle Jarauta, los ascensores de la Calle de los Descalzos, los Jardines de la Taconera, el Mirador del Caballo Blanco, la Calle Abejeras en la discoteca Caney, el Parque de la Media Luna y, por último, Yamaguchi.

En el caso de la Avenida Zaragoza y la Calle Jarauta la presencia de extraños, de gente que "no transmite confianza", alcanza el segundo puesto en la lista de factores que incrementan el miedo. Un 31,6% de las mujeres que han mencionado Jarauta lo han hecho por el "mal ambiente" y en la Avenida Zaragoza un 28,9%.

CAMPAÑA #CAMINASINMIEDO

Para los estudiantes responsables de este proyecto la conclusión del estudio es que "hace falta un cambio". "No puede ser que las mujeres vuelvan a casa con miedo, con esa incertidumbre de si llegarán a su portal o si será ese día en el que un extraño les cambie por completo su rumbo", ha subrayado Jordi Fernández.

Por este motivo, se ha impulsado el hashtag #CaminaSinMiedo, en euskera #BeldurrikGabeIbili, con el fin de "abrir conversación y fomentar el diálogo sobre este problema tan extendido". En este sentido, Ainhoa Leoz ha animado a las mujeres de Pamplona "que hayan sufrido cualquier tipo de acoso callejero o incluso simplemente miedo por la calle a que lo cuenten, lo compartan por sus redes sociales, nos escriban y a que, si es necesario, pidan ayuda".

Asimismo, se elaborará material complementario en forma de vídeos, podcast y reportajes para "arrojar luz sobre este problema". De momento se ha realizado un reportaje de la comparativa entre noche y día, un vídeo promocional y una serie de podcast con el nombre 'De Vuelta a Casa' que cuenta en cada episodio la historia real de una mujer que ha vivido ese miedo.

Para los estudiantes responsables de este proyecto la conclusión del estudio es que "hace falta un cambio"

Ainhoa Leoz ha destacado que este contenido complementario "más humano", como los podcast, "ya hace en sí una labor de educación". "No podemos hacer que alguien cambie si esa persona no quiere cambiar, pero sí que podemos abrir diálogo, que se genere un debate, que la gente por Instagram o Twitter vea esas historias de amigas que igual no conocía y darse cuenta de que es una realidad que está totalmente extendida en la sociedad", ha apuntado.

Además, junto con la encuesta a las residentes de Pamplona para que sigan contando su experiencia, se ha creado una encuesta masculina para que los hombres cuenten "si alguna vez han tenido que ayudar a alguna chica, si creen que han podido hacerle sentir incómoda o si han vivido de cerca las secuelas que esto conlleva". Con toda esta información "estamos trabajando en propuestas concretas de mejora para presionar a las instituciones y progresar como comunidad", ha explicado Leoz.

A este respecto, Fernández ha indicado que el objetivo es hacer un estudio con expertos en urbanismo o sociología en base a las razones citadas como motivo de inseguridad vinculadas a una calle y "hacer una propuesta concreta para entregar al Ayuntamiento de Pamplona y que lo tengan en consideración".