LAB pide establecer permisos laborales para las familias con menores confinados por Covid-19

LAB ha registrado este jueves en el Parlamento de Navarra una solicitud para pedir que se establezca un permiso con carácter general para las familias con menores o personas dependientes confinadas por Covid-19.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general adjunto de LAB, Igor Arroyo, ha considerado que "ante la inacción del Gobierno de Navarra", al Parlamento foral le corresponde "tomar cartas en el asunto" y ha esperado que "se debata y se tomen iniciativas a este respeto".

Ha afirmado que, en estos momentos, hay muchas familias cuyos hijos están confinados o lo van a estar tras el periodo vacacional "y no existe un permiso laboral para hacerse cargo de esos menores o dependientes". "¿Qué hacemos con esos hijos e hijas o personas dependientes? ¿Las dejamos solas, las dejamos con otras personas, faltando a las medidas básicas de prevención?", se ha preguntado Arroyo, que ha considerado que "es algo inexplicable que no podemos comprender".

A este respecto, ha resaltado que "ya existe para los trabajadores del Gobierno de Navarra un permiso por deber inexcusable que les permite atender a estas personas en caso de confinamiento". Un permiso que "se debería extender al conjunto de trabajadores de la Comunidad foral y existen herramientas para ello", ha aseverado.

El representante de LAB ha criticado que las medidas que se están adoptando con motivo de la nueva ola del Covid-19 son "en gran medida de carácter estético", como la utilización de la mascarilla en exteriores o el pasaporte Covid, "que no tienen una eficacia real a la hora de prevenir". En el caso del pasaporte Covid ha considerado que "genera fisuras a nivel social en un momento en que necesitamos solidaridad y unidad".

Frente a ello, ha hecho hincapié en las medidas "que no se están tomando" como "reforzar el sistema de salud", cuya inversión en los Presupuestos "ha aumentado en menor medida que el IPC". Algo que ha considerado "inexplicable en una situación de pandemia" y con una Atención Primaria "totalmente colapsada, en mínimos, sin capacidad para hacer los rastreos". Ha destacado, además, que "hay preocupación en los hospitales porque no se han tomado medidas estructurales para reforzar los servicios de urgencia, las UCI, etc".