El juzgado de lo Social de Navarra estima una demanda interpuesta contra Glovo

El sindicato LAB ha afirmado que "tras años demandando que los repartidores de Glovo eran falsos autónomos", este lunes se ha conocido la sentencia del juicio celebrado en Pamplona el 1 de septiembre, en la que el Juzgado "afirma la existencia de relación laboral entre Glovo y los trabajadores".

Según ha informado LAB en nota de prensa, el Juzgado de lo Social de Navarra "ha estimado la demanda interpuesta por la Seguridad Social contra Glovo, declarando que existía relación laboral entre los repartidores y la empresa".

En la sentencia, la juez expone que "Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios sino que realiza una labor de coordinación y organización del servicio" ya que, "tal y como ha venido denunciando el sindicato LAB", la "supuesta libertad y autonomía que se recoge en los contratos (para seleccionar los días, horas, o aceptar o no pedidos) no es real, puesto que la aplicación penaliza la realización de pocos repartos".

Además, a juicio de LAB, "queda acreditado que estos trabajadores eran falsos autónomos porque la empresa fijaba el precio y las condiciones de pago, así como las condiciones esenciales de trabajo".

Esta sentencia, contra la que cabe interponer recurso, afecta a 207 trabajadores en Navarra, que estaban trabajando entre octubre de 2018 y septiembre de 2019. Glovo tendrá que hacer efectiva el alta en Seguridad Social que desde la Inspección de Trabajo se practicó de oficio, abonando las cotizaciones no pagadas de estos trabajadores.

LAB "se alegra" por la sentencia, ya que "continúa con la doctrina del Tribunal Supremo, aplicándola a este caso". "De todas formas, hay que decir que esta sentencia, además de llegar muy tarde, deja a muchos trabajadores fuera de la misma, por lo que habrá que continuar con las denuncias, tanto en Inspección de Trabajo como en el Juzgado, hasta conseguir que Glovo cumpla exhaustivamente con la ley que claramente establece que los repartidores de las plataformas digitales no son autónomos", han subrayado.